Avustralya Başbakanı Albanese BM'de Filistin ve İran için ses yükseltmeyi sürdürecek - Son Dakika
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Avustralya Başbakanı Albanese BM'de Filistin ve İran için ses yükseltmeyi sürdürecek

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Avustralya Başbakanı Albanese, BM 81. Genel Kurulunda Batı Şeria'daki yasa dışı yerleşimlere ve İran'daki savaşa dikkati çekti. Albanese ayrıca Filistin ve İran konusunda seslerini yükseltmeye devam edeceklerini belirterek Hürmüz Boğazı ve yapay zeka standartlarına değindi.

Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulunda Filistin ve İran konusunda seslerini yükseltmeye devam edeceklerini vurguladı.

Albanese, Birleşmiş Milletler (BM) 81. Genel Kuruluna hitap etti.

İşgal altındaki Batı Şeria'da Filistin topraklarını gasbeden İsraillilere dikkati çeken Albanese, "Batı Şeria'daki yasa dışı yerleşim yerleri de dahil olmak üzere, barış umuduna zarar veren eylemlere karşı sesimizi yükseltmeye devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

İran'daki savaşın da Orta Doğu'da ciddi can kaybına yol açtığına ve küresel ekonomi üzerinde yıkıcı etkilerinin olduğuna işaret eden Albanese, şunları dile getirdi:

"Avustralya, ateşkes çağrılarında ve Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması ile deniz seyrüseferi ve ticaretin serbestliğinin yeniden sağlanması konusunda tutarlı bir tutum sergilemiştir. Ayrıca İran'ın bölgeye yönelik ayrım gözetmeyen saldırılarını durdurmasını ve nükleer silah elde etmeye yönelik her türlü programı terk etmesini talep etmeyi sürdürüyoruz."

Yapay zeka

Albanese, konuşmasının bir bölümünü yapay zeka alanındaki gelişmelere ayırarak, "Yapay zekayı görmezden gelemeyiz ya da engelleyemeyiz, işte bu nedenle bu hafta diğer ülkelerle bir araya gelerek yapay zekanın gelişimine pasif bir şekilde boyun eğmek yerine, bu gelişimi şekillendirmek için harekete geçilmesi çağrısında bulunduk. " diye konuştu.

Bir yapay zeka ajanının Avustralya hükümetinin internet sitesine sızdığına dikkati çeken Albanese, "Bu, kabul edilemez bir durumdur ve işte bu nedenle Avustralya, yapay zekanın insanlara hizmet etmesini ve onların yararına çalışmasını sağlamak için yapay zeka standartlarına ilişkin Avustralya standartlarının oluşturulmasında öncülük etmektedir." görüşünü paylaştı.

Kaynak: AA
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