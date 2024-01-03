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Avustralya Başbakanı, Irak işgaline ilişkin belgelerin açıklanması için soruşturma emri verdi - Son Dakika
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Avustralya Başbakanı, Irak işgaline ilişkin belgelerin açıklanması için soruşturma emri verdi

Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, ülkesinin 2003'te ABD öncülüğündeki Irak işgaline katılmasıyla ilgili 20 yıllık Kabine belgelerinin kamuoyuna açıklanmaması üzerine soruşturma emri verdi. Albanese, belgelerin ulusal güvenlik ve dış politikayla ilgili kararlar alan Ulusal Güvenlik Komitesi için hazırlandığını ve halkın bu konuda bilgi sahibi olma hakkının olduğunu belirtti. Eski Başbakan Scott Morrison'ın muhafazakar hükümeti, belgelerin zamanında arşive teslim edilmemesiyle suçlanmaktadır.

Avustralya Başbakanı, Irak işgaline ilişkin belgelerin açıklanması için soruşturma emri verdi
03.01.2024 - 11:17,
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Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, ülkesinin 2003'te ABD öncülüğündeki Irak işgaline katılmasıyla ilişkin 20 yıllık Kabine belgelerinin kamuoyuna açıklanmaması üzerine, soruşturma emri verdi.

Albanese, Avustralya Ulusal Arşivlerinin Irak savaşıyla ilgili 78 belgenin ulusal güvenlik ve dış politikayla ilgili kararlar alan Ulusal Güvenlik Komitesi için hazırlanması dolayısıyla kamuoyuyla paylaşılmamasına dair açıklama yaptı.

Ülkede kamuoyunun bilgisine sunulmayan belgelerin, 20 yıllık gizlilik hükmü sona erdikten sonra her yıl 1 Ocak'ta açıklanması gerekiyor.

Eski Başbakan Scott Morrison'ın muhafazakar hükümetini, tüm belgelerin son yayınlanma tarihlerinden üç yıl önce arşive teslim edilmesi yönündeki olağan uygulamayı takip etmemekle suçlayan Albanese, halkın, ülkelerinin işgale neden katıldığını bilme hakkının olduğunu söyledi.

Albanese, emekli kamu görevlisi Dennis Richardson'ın, belgelerin "siyasi örtbas etme" kapsamında saklanıp saklanmadığını araştırmak üzere atandığını dile getirdi.

Richardson'ın kontrolündeki soruşturmanın iki haftadan fazla sürmesi bekleniyor.

Ulusal Arşivler, üç yıl önce teslim edilmesi gereken belgelerin yılbaşı gecesi gönderildiğini ve söz konusu belgelerin yayınlanıp yayınlanmayacağına karar vermeden önce güvenlik teşkilatlarına danışılacağını bildirdi.

Açıklamada, belgelerin kamuoyuyla paylaşılmasına yönelik kararın 90 iş günü içinde karar verileceği belirtildi.

2003'teki Irak işgalinde ABD ve İngiliz güçlerini desteklemek üzere Avustralya birlikleri gönderme kararı veren dönemin muhafazakar hükümetine, o dönemde muhalefette olan Albanese'nin merkez sol İşçi Partisi karşı çıkmıştı ve ülkede Vietnam Savaşı'ndan bu yana en büyük sokak protestoları düzenlenmişti.

Avustralya'nın Irak işgaline dahil olması, Kabine'deki bakanlardan oluşan Ulusal Güvenlik Komitesinin kararıydı.

Kaynak: AA
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