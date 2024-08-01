Avustralya Çevre Bakanı Japonya'nın Ticari Balina Avcılığı Kararından Hayal Kırıklığı Duydu

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Avustralya Çevre Bakanı Tanya Plibersek, Japonya'nın ticari balina avcılığına oluklu balinaları dahil etme kararından "hayal kırıklığı" duyduğunu belirtti.

Plibersek, Japonya'nın ticari balina avcılığını genişletme kararına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada Plibersek, Japonya'nın oluklu balinaların belirli bir oranda avlanmasına izin verme kararı karşısında Avustralya'nın "hayal kırıklığı" duyduğunu bildirdi.

Dünya'nın en büyük ikinci balina türü olan oluklu balinaların neslinin tükenmeye karşı "savunmasız" olduğuna dikkati çeken Plibersek, "Avustralya tüm ticari balina avcılığına karşıdır ve tüm ülkeleri bu uygulamaya son vermeye çağırmaktadır." ifadesini kullandı.

Uluslararası Balina Avcılığı Komisyonu (IWC), azalan nüfus nedeniyle 1980'de balina avcılığını yasaklamıştı.