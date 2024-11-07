Avustralya'da 16 Yaş Altına Sosyal Medya Yasağı

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KANBERRA, 7 Kasım (Xinhua) -- Avustralya'da 16 yaşından küçük çocukların sosyal medya kullanması yasaklanacak.

Konuya ilişkin perşembe günü yasa tasarısı sunan Avustralya Başbakanı Anthony Albanese ve İletişim Bakanı Michelle Rowland, sosyal medyaya erişim için 16 yaş sınırını yasalaştırma sözü verdi.

Başbakan daha önce 2024 yılı bitmeden yaş sınırlaması için parlamentoya yasa sunma niyetinde olduğunu açıklamış ancak belli bir yaş sınırı belirtmemişti.

Başbakan Kanberra'da gazetecilere yaptığı açıklamada, "Sosyal medya çocuklarımıza zarar veriyor ve ben de bu konuda harekete geçme zamanının geldiğini söylüyorum. Bu, çok büyük bir endişe kaynağı ve neden olabileceği sosyal zararların ve sonuçlarının farkındayız" dedi.

Hükümetin planına göre, çocukların erişimini kısıtlayamayan çevrimiçi platformlara ceza verilecek. Sosyal medyaya erişen 16 yaşından küçük kullanıcılar, bu kullanıcıların ebeveynleri ya da vasileri ise cezadan muaf olacak.