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Avustralya'da askerler, aşırı yağış ve seller nedeniyle yardım çalışmalarına destek sağlayacak - Son Dakika
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Avustralya'da askerler, aşırı yağış ve seller nedeniyle yardım çalışmalarına destek sağlayacak

Avustralya'nın güneybatısında etkili olan aşırı yağışlar ve seller nedeniyle yardım çalışmalarına destek sağlamak için asker görevlendirileceği bildirildi. Acil Durum Yönetim Bakanı Murray Watt, ülkede 3 Ocak sabahına kadar sürmesi beklenen şiddetli yağış ve sellere ilişkin açıklama yaptı. Hükümet, yaklaşık 50 ordu personelinin, bölgedeki yardım çalışmalarına destek vermesi için görevlendirilmesine onay verdiğini bildiren Watt, askerlerin temel altyapılara erişimin sağlanması için zarar gören bina ve bölgelerin temizlenmesinde görev alacağını ifade etti. Ülkede dünden bu yana 45 kişinin kurtarıldığı kaydedilirken, vatandaşlara 'yollardan uzak durmaları' çağrısı yapıldı. Avustralya Meteoroloji Bürosu (BOM) yetkilileri, ülkenin güneybatısında 1 Ocak'ta başlayan şiddetli yağış ve ani sellerin 3 Ocak sabahına kadar etkili olmasının beklendiğini kaydetmişti.

Avustralya\'da askerler, aşırı yağış ve seller nedeniyle yardım çalışmalarına destek sağlayacak
02.01.2024 - 19:09,
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Avustralya'nın güneybatısında etkili olan aşırı yağışlar ve seller nedeniyle yardım çalışmalarına destek sağlamak için asker görevlendirileceği bildirildi.

ABC News'ün haberine göre, Acil Durum Yönetim Bakanı Murray Watt, ülkede 3 Ocak sabahına kadar sürmesi beklenen şiddetli yağış ve sellere ilişkin açıklama yaptı.

Hükümetin, yaklaşık 50 ordu personelinin, bölgedeki yardım çalışmalarına destek vermesi için görevlendirilmesine onay verdiğini bildiren Watt, askerlerin temel altyapılara erişimin sağlanması için zarar gören bina ve bölgelerin temizlenmesinde görev alacağını ifade etti.

Ülkede dünden bu yana 45 kişinin kurtarıldığı kaydedilirken, vatandaşlara "yollardan uzak durmaları" çağrısı yapıldı.

Avustralya Meteoroloji Bürosu (BOM) yetkilileri, ülkenin güneybatısında 1 Ocak'ta başlayan şiddetli yağış ve ani sellerin 3 Ocak sabahına kadar etkili olmasının beklendiğini kaydetmişti.

Kaynak: AA
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Avustralya, Doğal Afetler, Dünya, Güncel, Son Dakika

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