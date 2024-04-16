ÇEKİM TARİHİ: 15 Nisan 2024
Avustralya genelinde yarıya indirilen bayrakların çeşitli görüntüleri
Avustralya'nın Sidney kentinde Bondi Kavşağı'ndaki Westfield Alışveriş Merkezi'nde meydana gelen bıçaklı saldırıda hayatını kaybeden 6 kişi için Pazartesi günü ülke genelinde tüm bayraklar yarıya indirildi.
Öldürülenlere saygının bir sembolü olarak, tebligat uyarınca hükümet binalarının önündeki tüm Avustralya ulusal bayrakları yarıya indirildi.
Sidney'de yer alan Bondi Kavşağı'ndaki en işlek alışveriş merkezlerinden birinde, Cumartesi günü öğleden sonra 6 masum insanın ölümüne neden olan bir bıçaklı saldırı olayı yaşanmıştı.
Tek başına hareket ettiği düşünülen bıçaklı saldırgan bir müfettiş tarafından vurularak öldürülürken, halk için devam eden bir tehdit kalmadığı polis tarafından teyit edildi.
Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Sidney'den bildiriyor.(XHTV)
Son Dakika › Güncel › Avustralya'da bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybedenler için bayraklar yarıya indirildi - Son Dakika
Antalya'nın Alanya ilçesinde horoz dövüşü yapılan bir adrese düzenlenen operasyonda yakalanan 53 kişiden biri, kesinleşmiş 2 yıl hapis cezası nedeniyle tutuklandı. Operasyonda ayrıca horoz dövüştürülen alanda bulunan 29 horoz da koruma altına alındı.
Düzce'de meydana gelen trafik kazasında, R.B.K. idaresindeki bir otomobil, bariyere çarparak yaklaşık 50 metre yüksekliğindeki dere yatağına düşmekten kurtuldu. Kazada otomobilin sürücüsü ile araçta bulunan bir kişi hafif yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.
Sincan Cezaevi'nde yargılanan sanık Ayhan Bora Kaplan ve diğer sanıklar, tahliye ve beraatlerini talep etti. Duruşma 18 Nisan Perşembe günü devam edecek. Sanık Kaplan, gizli tanıkların ifadesinin usule uygun alınmadığını iddia etti. Ayrıca, araç ve telefon konularında da kendini savundu. Diğer sanıklar da savunmalarını yaptı ve tahliye taleplerini dile getirdi. Mahkeme Başkanı ile sanık Kaplan arasında ilginç bir diyalog yaşandı.
Adana'nın Seyhan ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında, Türkocağı Mahallesi Regülatör Köprüsü'nde 3 araç çarpıştı. Kazada 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sıkışan hafif ticari araç sürücüsü itfaiye ekiplerince kurtarıldı ve yaralılar ambulanslarla hastanelere sevk edildi.
Kütahya İl Genel Meclisi yeni dönemin ilk toplantısını gerçekleştirdi. Meclis başkanı, başkan vekilleri ve katip üyeleri seçildi.
TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar, Gürcistan'da resmi ziyarette bulunarak Gürcistan İçişleri Bakanı Vakhtang Gomelauri ile bir araya geldi. Taraflar, Gürcistan ile Türkiye arasındaki yakın ilişkilerin önemini vurgulayarak, işbirliğinin derinleşeceği umudunu dile getirdi.
Dodurga Esnaf Odası Başkanı Cafer Türkoğlu, Dodurga Belediye Başkanı İsmail Çetinkaya'yı kutlama ziyaretinde bulundu. Türkoğlu, ziyarette Çetinkaya'yı tebrik ederek, çalışmalarında başarı dileklerini iletti. Ayrıca, Türkoğlu, esnaf olarak beklentilerini Çetinkaya'ya iletti. Çetinkaya da, esnafın taleplerine duyarlı olacağını belirtti.
Tekirdağ Yelken ve İhtisas Kulübü'nde gerçekleştirilen etkinlikte, yelkenciler Marmara Denizi açıklarında gösteri sundu. Römorkörlerin yelkencilerin arkasından su püskürtmesi izleyiciler tarafından ilgiyle karşılandı. Tekirdağ Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Hacıoğlu, etkinliklerin amacının kentin turizm potansiyeline dikkat çekmek olduğunu belirtti ve Tekirdağ'ın yelken sporunda önemli bir merkez olduğunu vurguladı.
Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde, 60 yaşındaki Mehmet Fikrettin Koyuncu'nun evinde ölü bulundu. Yakınları tarafından haber alınamayan Koyuncu'nun evine giren polis ekipleri, yaşlı adamın cansız bedenini buldu. Olayın kesin ölüm sebebi otopsi sonucunda belirlenecek.
Tüm Yat İşletmecileri, Yatırımcıları, Broker ve Acenteleri Derneği (TYBA) tarafından düzenlenen 5. TYBA Yacht Charter Show, Fethiye'de 3-7 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Etkinlikte, Türkiye'nin turkuaz kıyıları ve komşu sularda faaliyet gösteren lüks yatlar sergilenecek ve dünya genelinden 300'den fazla sektör profesyoneli katılacak.
Sizin düşünceleriniz neler ?