Avustralya\'da düşen uçakta çocuk ve erkek hayatını kaybetti

Avustralya'nın Yeni Güney Galler (NSW) eyaletinin kuzeyinde düşen küçük uçakta bir çocuk ve bir erkeğin hayatını kaybettiği bildirildi.

9News'ün haberine göre, küçük uçak, eyaletin kuzeyindeki Winegrove Road üzerinde elektrik hatlarına çarptıktan sonra alev aldı.

Polis, elektrik hattına çarpıp ardından Clarence Nehri kıyısına düşen uçaktaki 30 yaşlarında bir erkek ve 10 yaşından küçük bir çocuğun öldüğünü duyurdu.