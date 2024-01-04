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Avustralya'da En Büyük Huni Yuvalı Örümcek Bulundu - Son Dakika
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Avustralya'da En Büyük Huni Yuvalı Örümcek Bulundu

Avustralya'nın Sidney kentinde, dünyanın en zehirli eklem bacaklılarından huni yuvalı örümceğin en büyük erkek örneği bulundu. Örümceğin insan tırnağını delebilecek dişlere sahip olduğu belirtiliyor. Uzmanlar, örümceğin ülkede şimdiye kadar bulunan en büyük erkek örnek olduğunu ifade ediyor. Örümceğin panzehir programına katkı sunması bekleniyor.

Avustralya\'da En Büyük Huni Yuvalı Örümcek Bulundu
04.01.2024 - 13:29,
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Dünyanın en zehirli eklem bacaklılarından huni yuvalı örümceğin en büyük erkek örneği, Avustralya'nın Sidney kentinde bulundu.

Avustralya Sürüngen Parkı'ndan yapılan açıklamada, insan tırnağını delebilecek dişlere sahip olduğu belirtilen örümceğin Sidney'in yaklaşık 80 kilometre kuzeyindeki Central Coast'ta bulunduğu bildirildi.

Uzmanlar, "Herkül" adı verilen ölümcül Sidney huni yuvalı örümceğinin, ülkede şimdiye kadar bulunan en büyük erkek örnek olduğunu belirtti.

7,9 santimetre uzunluğundaki "Herkül", parkta 2018'de bulunan "Colossus" adlı erkek huni yuvalı örümceğin rekorunu kırdı.

"Herkül"ün, parkın 1981'den bu yana sürdürdüğü panzehir programına katkı sunması bekleniyor. Bu örümcekler, panzehir üretiminde gerekli zehir için sağıma tabi tutuluyor.

Sidney huni yuvalı örümceklerinin uzunlukları genellikle 1 ila 5 santimetre arasında değişiyor.

Dişilerin daha büyük olsalar da erkekler gibi ölümcül olmadıkları belirtiliyor.

Kaynak: AA
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