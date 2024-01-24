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Avustralya'da et yiyen bakteri sivrisinekler aracılığıyla insanlara bulaşıyor - Son Dakika
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Avustralya'da et yiyen bakteri sivrisinekler aracılığıyla insanlara bulaşıyor

Avustralya'da yapılan bir araştırma, et yiyen bakterinin sivrisinekler tarafından keseli sıçanlardan insanlara bulaştığını ortaya koydu. Araştırmacılar, sivrisineklerin taşıdığı bakterilerin, Buruli ülserine yakalanan insanlardaki bakterilerle aynı genetik yapıya sahip olduğunu tespit etti. Bu buluş, hastalığın yayılmasını önlemek için alınacak tedbirler konusunda önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Avustralya\'da et yiyen bakteri sivrisinekler aracılığıyla insanlara bulaşıyor
24.01.2024 - 11:03,  Güncelleme: 11:14
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Bilim insanları, Avustralya'da görülen et yiyen bakterinin neden olduğu Buruli ülserinin sivrisinekler tarafından keseli sıçanlardan insanlara bulaştırıldığını ortaya çıkardı.

ABC News'in haberine göre, Avustralya'daki Victoria Doherty Enstitüsündeki araştırmacılar, Buruli ülserine neden olan et yiyen bakterilerin kaynağını ve yayılma şeklini araştırdı.

"Nature Microbiology" dergisinde yayımlanan araştırma kapsamında Melbourne'da 2016 ve 2021 yılları arasında 65 bin sivrisinek incelendi.

Bilim insanları, sivrisineklerin keseli sıçanlardan taşıdığı bakterilerin genetik yapısının, bölgede Buluri ülserine yakalanan insanlardaki bakterilerle aynı olduğunu tespit etti.

Araştırma ekibinden Profesör Tim Stinear, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Bu bizi heyecanlandırıyor çünkü bu hastalığın nasıl yayıldığına dair 80 yıllık bir gizem sona eriyor." dedi.

Stinear, Buluri ülserinin yayılmasına dair sivrisineklerden uzun süredir şüphelendiklerini ancak bu tür bakterinin böcek ısırığıyla yayılmasının alışılmadık bir durum olduğunu söyledi.

Profesör Stinear, Avustralya'da 10 yıl önce yılda 20 ila 30 vaka görüldüğünü ancak geçen yıl Victoria eyaletinde 363 vaka teyit edildiğini kaydetti.

Araştırmacılar, çalışmanın, insanların sinek ilacı kullanmak ve evlerin etrafındaki suları temizlemek gibi ülsere yol açan et yiyen bakterilere karşı tedbirler almalarına olanak sağlayacağına işaret etti.

Buruli ülseri nedir?

Buruli ülserine neden olan bakteriler zehir salgılayarak deri hücrelerini, kılcal damarları, deri altındaki yağı yok ediyor. Daha çok kol ve bacaklarda ortaya çıkan hastalık yüzünden zamanla büyüyen yaralar cilt bozukluğuna ve kalıcı sakatlıklara neden olabiliyor. Hastalığın yayılmasında sivrisineklerin etkili olduğuna dair teoriler bulunuyor.

Kaynak: AA
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Avustralya, Genetik, Çevre, Sağlık, Güncel, Son Dakika

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