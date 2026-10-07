Avustralya'da Filistin destekçileri İsrail'in Gazze'deki soykırımının 3. yılına ilişkin etkinlik düzenledi - Son Dakika
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Avustralya'da Filistin destekçileri İsrail'in Gazze'deki soykırımının 3. yılına ilişkin etkinlik düzenledi

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Avustralya'da Filistin destekçileri, İsrail'in Gazze'de 3. yılını dolduran soykırımında hayatını kaybedenleri anmak için gösteri düzenledi.

Avustralya'da Filistin destekçileri, İsrail'in Gazze'de 3. yılını dolduran soykırımında hayatını kaybedenleri anmak için gösteri düzenledi.

Ulusal basındaki haberlere göre Victoria eyaletinin başkenti Melbourne ile New South Wales (NSW) eyaletinin başkenti Sidney'de Filistin destekçileri Gazze'de devam eden soykırımın 3. yılını anmak için bir araya geldi.

Melbourne kent merkezindeki eyalet kütüphanesi önünde toplanan göstericiler, Filistin bayrakları taşıdı ve "Siyonist soykırımın Filistinli şehitlerini onurlandırmak" amacıyla düzenledikleri nöbette çeşitli pankartlar açtı.

Göstericiler, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun kelepçeli şekilde tasvir edildiği ve üzerinde "soykırım suçlusu" ifadesinin bulunduğu maketleri de kütüphanenin önüne yerleştirdi.

Etkinlik sırasında, Filistin'e desteği nedeniyle İngiliz şarkıcı Ed Sheeran'ın turnesinden çıkarılan ABD'li rapçi Macklemore'un şarkısı da çalındı.

Sidney'de ise Belediye Sarayı önünde "İsrail'in tarihi çalmasına izin vermeyin" sloganıyla anma etkinliği düzenlendi.

Katılımcılar, Filistin bayrakları açtı ve üzerinde "Özgür Filistin" yazan pankartlar taşıdı.

Kaynak: AA
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