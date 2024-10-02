Avustralya’da Filistin’e Destek Gösterileri - Son Dakika
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Avustralya’da Filistin’e Destek Gösterileri

Sydney ve Melbourne'de Filistin'e destek için gösteriler düzenleniyor, güvenlik önlemleri artırıldı.

02.10.2024 19:46
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Avustralya'nın Sydney ve Melbourne başta olmak üzere birçok büyük kentinde, İsrail'in Gazze'ye saldırılarının yıl dönümü nedeniyle hafta sonunda Filistin'e destek ve İsrail'i protesto gösterileri için hazırlıklar yapılıyor.

9News sitesinin haberine göre, Victoria polisi, "Filistin İçin Öğrenciler" platformu tarafından Melbourne şehir merkezinde yapılması planlanan gösteri için geniş güvenlik önlemleri alınacağını duyurdu.

Avustralya Başbakanı Anthony Albanese ise basına verdiği demeçte, Victoria halkına gösterilere katılmama çağrısında bulundu.

Victoria muhalefet partisi de protestolara daha sert müdahalede bulunması için polise "daha geniş yetkiler verilmesi" konusunda eyalet hükümetine çağrıda bulundu. Eyalet hükümeti sözcüsü Danny Pearson, buna karşılık "Victoria olarak gereli önlemlerimiz hazır." dedi.

"İsrail'e askeri desteğinizi kesmek için daha ne olması gerekiyor?"

Öte yandan, "Filistin için Öğrenciler" platformu organizatörlerinden Bella Beiraghi, basına yaptığı açıklamada, Albanese'in açıklamalarına tepki göstererek, "Bu nerede bitecek? Benim başbakana sorum bu. İsrail'e askeri desteğinizi kesmek için daha ne olması gerekiyor?" ifadesini kullandı.

Filistin'e desteğin sürmesinin önemini vurgulayan Beiraghi, "Çünkü hükümetlerimiz İsrail'i askeri ve ekonomik olarak desteklediği sürece İsrail masum sivillerin hayatlarına kastetme konusunda kendinden daha emin bir şekilde hareket etmeyi sürdürecektir." diye konuştu.

Avustralya'nın Yeni Güney Galler eyalet polisi, dün İsrail'in Gazze'ye saldırılarının birinci yılı kapsamında Sidney kentinde düzenlenmesi planlanan iki büyük gösteriyi durdurmak için "toplum güvenliğini" gerekçe göstererek Yüksek Mahkemeye başvurmuştu.

Melbourne ve Sydney'in yanı sıra Perth, Adelaide ve Brisbane kentlerinde de hafta sonunda Filistin'e destek gösterileri düzenlenmesi bekleniyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Avustralya’da Filistin’e Destek Gösterileri - Son Dakika

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