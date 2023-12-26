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Avustralya'da golf topu büyüklüğünde dolu yağışı Şiddetli fırtınada 2 ölü - Son Dakika
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Avustralya'da golf topu büyüklüğünde dolu yağışı Şiddetli fırtınada 2 ölü

Avustralya'nın Yeni Güney Galler eyaletinde golf topu büyüklüğünde dolu yağışı etkili oldu. Queensland ve Victoria eyaletlerinde ise şiddetli fırtınada ağaç devrilmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti. Fırtına nedeniyle evlerde büyük hasar meydana geldi ve birçok ev elektriksiz kaldı. Meteoroloji servisi şiddetli fırtınanın etkisini sürdüreceği yönünde uyarıda bulundu.

Avustralya\'da golf topu büyüklüğünde dolu yağışı Şiddetli fırtınada 2 ölü
26.12.2023 - 22:40,
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- Avustralya'da golf topu büyüklüğünde dolu yağışı

Şiddetli fırtınada 2 ölü

YENİ GÜNEY GALLER - Avustralya'nın Yeni Güney Galler eyaletinde dolu yağışı etkili olurken Queensland ve Victoria eyaletinde ise şiddetli fırtınada ağaç devrilmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.

Avustralya'nın Yeni Güney Galler eyaletini dolu yağışı vurdu. Rutherford banliyösünde etkili olan golf topu büyüklüğündeki dolu yağışı, park halindeki araçlarda maddi hasara yol açtı. Queensland eyaletinde ise şiddetli fırtına etkili oldu. Fırtına nedeniyle elektrik hatları ve ağaçlar devrilirken, evlerde büyük hasar meydana geldi. Gold Coast, Scenic Rim ve Logan bölgelerinde 100 binden fazla ev elektriksiz kaldı. Rüzgarın hızının saatte 105 kilometreye ulaştığı Gold Coast'ta ağacın devrilmesi sonucu 59 yaşındaki bir kadın hayatını kaybetti. Şiddetli fırtınanın etkisini gösterdiği Victoria eyaletinin Moe kasabasında da bir adam ağaç devrilmesi sonucu yaşamını yitirdi.

Meteoroloji servisi şiddetli fırtınanın etkisini sürdüreceği yönünde uyarıda bulundu.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Avustralya'da golf topu büyüklüğünde dolu yağışı Şiddetli fırtınada 2 ölü - Son Dakika
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