Avustralya'da İşsizlik Oranı Artış Gösterdi
Canberra'da açıklanan verilere göre, Temmuz'da işsizlik oranı %4,5'e yükseldi.
CANBERRA, 21 Ağustos (Xinhua) -- Avustralya'nın başkenti Canberra'da yemek teslimatı yapan bir kurye, 20 Ağustos 2026.
Perşembe günü açıklanan resmi verilere göre, Avustralya'da işsizlik oranı temmuzda hafif artarak yüzde 4,5'e yükseldi ve ekonomistlerin yüzde 4,4 seviyesinde kalacağı yönündeki beklentilerini aştı. (Fotoğraf: Chu Chen/Xinhua)
Kaynak: Xinhua
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