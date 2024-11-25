Avustralya'da Okul Zorbalığına Karşı İnceleme - Son Dakika
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Avustralya'da Okul Zorbalığına Karşı İnceleme

Avustralya hükümeti, okullardaki zorbalık vakalarını incelemek için çalışma başlattı.

25.11.2024 14:42
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KANBERRA, 25 Kasım (Xinhua) -- Avustralya hükümeti, ülkedeki okullarda zorbalığa ilişkin vakaların incelenmesi talimatı verdi.

Avustralya Eğitim Bakanı Jason Clare pazar günü yaptığı açıklamada ülkedeki okulların zorbalığa karşı ne gibi müdahalelerde bulunduklarının uzmanlar tarafından gözden geçirilmesini tavsiye eden bir yazıyı eyalet ve bölge yetkililere ilettiğini belirtti.

Bakan, incelemenin federal hükümet tarafından finanse edileceğini ve ülke genelinde öğrencileri daha iyi korumak için zorbalık konusunda ulusal bir standart geliştirmeye yönelik seçeneklerin yer alacağı bir rapor hazırlanacağını söyledi.

Clare, "Bu çalışmayla eğitim bakanlarına ulusal bir standardın geliştirilmesi için seçenekler sunmadan önce neyin işe yaradığı, neyin güçlendirilmesi gerektiği araştırılacak. Çocuklara ve ebeveynlere, çocukları hangi okula giderse gitsin, zorbalığa maruz kalmanın uygun şekilde yönetileceğine dair güven vermek için yargı bölgeleri ve sektörler genelinde politikalar bilgilendirilecek" dedi.

Hükümet bu adımı, 12 yaşındaki Charlotte O'Brien'ın Sidney'deki okulunda zorbalığa maruz kaldıktan sonra eylül ayında intihar etmesinin ardından attı. O'Brien'ın ailesi, kızlarının son arzusunun okullardaki zorbalık krizi konusunda farkındalık yaratmak olduğunu açıklamıştı.

Bir sivil toplum kuruluşu olan Avustralya Eğitim Araştırmaları Konseyi'ne göre ülkedeki her altı öğrenciden biri okulda zorbalığa maruz kalıyor.

Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel Avustralya'da Okul Zorbalığına Karşı İnceleme - Son Dakika

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