Avustralya'da Rusya adına casusluk iddiasıyla gözaltına alınan çift mahkemeye sevk edildi - Son Dakika
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Avustralya'da Rusya adına casusluk iddiasıyla gözaltına alınan çift mahkemeye sevk edildi

Avustralya'da bir kadın asker ve eşinin Rusya adına casusluk yaptıkları iddiasıyla gözaltına alındığı bildirildi. Avustralyalı yetkililer, çifti Avustralya Savunma Kuvvetlerine ait belgeleri Rusya ile paylaşmakla suçladı. Gözaltına alınan çift, casusluk suçlamasıyla 15 yıla kadar hapis istemiyle yargılanmak üzere mahkemeye sevk edildi. Polis, incelemelerde orduya ait önemli gizli bilgi ve belgeye rastlanmadığını açıkladı.

12.07.2024 11:07
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Avustralya'da bir kadın asker ve eşinin Rusya adına casusluk yaptıkları iddiasıyla gözaltına alındığı bildirildi.

ABC News'ün haberine göre, soruşturmayı yürüten Avustralyalı yetkililer, Rusya doğumlu Avustralya vatandaşı çifti, Avustralya Savunma Kuvvetlerine (ADF) ait belgeleri Rusya ile paylaşmakla suçladı.

Bu kapsamda, Avustralya polisi, ADF'de er rütbesiyle bilgi sistemleri teknisyeni olarak görev yapan Kira Korolev (40) ve serbest meslek sahibi eşi Igor Korolev'i (62) gözaltına aldı.

Gözaltına alınan çift, casusluk suçlamasıyla 15 yıla kadar hapis istemiyle yargılanmak üzere mahkemeye sevk edildi.

Polis, incelemelerde Rus tarafıyla paylaşılan belgeler arasında orduya ait önemli gizli bilgi ve belgeye rastlanılmadığını açıkladı.

Avustralya Federal Polisi (AFP) Komiseri Reece Kershaw, çiftin en az 10 yıldır Avustralya'da bulunduğunu ve her ikisinin de birkaç yıl önce vatandaşlık aldığını söyledi.

Kershaw, Kira Korolev'in ADF'den izinli olduğu sırada gizlice Rusya'ya gittiğini, ardından Igor Korolev'in iş hesabına erişmesi ve Rus yetkililere iletmek üzere hassas "materyaller" göndermesi talimatını verdiğini iddia etti.

Komiser Kershaw, olaya dair soruşturmanın sürdüğünü, suçlamaların kapsamının değişebileceğini vurguladı.

Kaynak: AA

Avustralya, Rusya, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Avustralya'da Rusya adına casusluk iddiasıyla gözaltına alınan çift mahkemeye sevk edildi - Son Dakika

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