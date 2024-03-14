Avustralya\'da düzenlenen heykel sergisi Sahildeki Heykel ziyaretçilerini ağırlıyor

Çanakkale Valisi İlhami Aktaş'tan 14 Mart Tıp Bayramı Mesajı

Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Aktaş, mesajında hekimlerin ve sağlık çalışanlarının toplum sağlığı için büyük bir özveriyle çalıştığını vurgulayarak, sağlık alanında kaydedilen ilerlemeler ve yapılan yatırımlarla modern hastanelerin vatandaşlara hizmet verdiğini belirtti. Aktaş, hekimlerin kutsal vazifelerini büyük bir özveriyle yerine getirdiğini ifade ederek, tüm sağlık çalışanlarının Tıp Bayramı'nı kutladı.