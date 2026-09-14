Avustralya'da Senatör Hanson'ın yerli halklara 'en ilkel ırk' sözlerine özür çağrısı - Son Dakika
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Avustralya'da Senatör Hanson'ın yerli halklara 'en ilkel ırk' sözlerine özür çağrısı

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Avustralya'da aşırı sağcı Tek Ulus partisi lideri Senatör Pauline Hanson'ın yerli Avustralyalıları 'dünyadaki en ilkel ırk' olarak nitelediği sözleri yeniden gündeme gelerek tepki çekti.

Avustralya'da aşırı sağcı, Müslüman ve göçmen karşıtı Tek Ulus (One Nation) partisi lideri Senatör Pauline Hanson'ın, yerli Avustralyalıların "dünyadaki en ilkel ırk" olduğuna dair açıklamalarının yeniden gündeme gelmesi tepkilere yol açtı.

Avustralya Yayın Kuruluşunun (ABC) haberine göre, Senatör Hanson'ın Eylül 2025'te katıldığı bir podcast programında ülkedeki okullarda yerli halkların tarihinin ve kültürünün öğretilmesine ilişkin yaptığı açıklamalar yeniden gündeme geldi.

Hanson'ın, okullarda Aborjin kültürünün ve dilinin öğretilmesini "zaman kaybı" olarak nitelendirdiği ve "hiçbir şey başarmadıklarını" savunduğu Yerli Avustralyalıları "dünyadaki en ilkel ırk" şeklinde nitelediği ifadeleri, ülkede tepkilere neden oldu.

Yerli Avustralyalılardan Sorumlu Bakan Aborjin Senatör Malarndirri McCarthy, yaptığı açıklamada, Hanson'ın sözlerinin "aşağılayıcı, tamamen ırkçı ve bölücü" olduğunu ifade etti.

Söz konusu ifadelerden kişisel olarak da etkilendiğini kaydeden McCarthy, hükümetin yerli Avustralyalıların yanında olduğunu vurguladı.

McCarthy, Hanson'ın kullandığı ifadeler nedeniyle özür dilemesi gerektiğini belirtti.

Liberal Parti Senatörü Kerrynne Liddle da Hanson'ın açıklamalarını "utanç verici" olarak nitelendirerek, partinin yerli halkı aşağılayan bu yaklaşımının ülkeye katkı sağlamadığını söyledi.

Yerli Senatör Jacinta Nampijinpa Price ise Hanson'ın gündeme getirdiği bazı konuların tartışılabileceğini, ancak söz konusu ifadelerin tartışmayı "korkunç bir noktaya" taşıdığını dile getirdi.

Yerli yazar ve insan hakları aktivisti Thomas Mayo ise Aborjin ve Torres Boğazı Adalı halkların on binlerce yıl boyunca gelişmiş hukuk, yönetim, kültür, ticaret ve arazi yönetimi sistemleri oluşturduğuna dikkati çekti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Avustralya'da Senatör Hanson'ın yerli halklara 'en ilkel ırk' sözlerine özür çağrısı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Avustralya'da Senatör Hanson'ın yerli halklara 'en ilkel ırk' sözlerine özür çağrısı - Son Dakika
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