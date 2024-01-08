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Avustralya'da şiddetli yağışlar sonucu yüzlerce kişi evlerini terk etmek zorunda kaldı - Son Dakika
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Avustralya'da şiddetli yağışlar sonucu yüzlerce kişi evlerini terk etmek zorunda kaldı

Victoria eyaletinde meydana gelen şiddetli yağışlar nedeniyle seller oluştu ve yüzlerce kişi evlerini tahliye etmek zorunda kaldı. Acil Durum Hizmetleri tarafından yapılan açıklamada, bölge sakinlerine ve turistlere derhal bölgeyi terk etmeleri uyarısı yapıldı. Şu ana kadar 38 kişi kurtarıldı.

Avustralya\'da şiddetli yağışlar sonucu yüzlerce kişi evlerini terk etmek zorunda kaldı
08.01.2024 - 12:10,
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Avustralya'nın güneydoğusundaki Victoria eyaletinde şiddetli yağışların ardından meydana gelen seller nedeniyle yüzlerce kişinin evlerini tahliye etmesi istendi.

Victoria Eyaleti Acil Durum Hizmetleri, eyalet genelindeki şiddetli yağmurun neden olduğu sellere ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, suların hızla yükselmesi nedeniyle bölge sakinlerine ve turistlere bölgeyi derhal terk etmeleri uyarısı yapılırken, yetkililerin arama kurtarma çalışmalarında 38 kişiyi kurtardığı bildirildi.

Kaynak: AA
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