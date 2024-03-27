Avustralya'da sınır dışı etme yasa tasarısı Senatoda kabul edilmedi

Myanmar'da Silahlı Kuvvetler Günü kapsamında askeri geçit töreni düzenlendi

Myanmar'da Silahlı Kuvvetler Günü kapsamında binlerce askerin katıldığı askeri geçit töreni düzenlendi. Askeri yönetimin lideri Min Aung Hlaing, törende yaptığı konuşmada gençlerin cunta karşıtı silahlı gruplara katıldığını iddia ederek, etnik grupları suçladı ve uluslararası topluma bu grupları desteklememe çağrısında bulundu. Myanmar'daki askeri darbenin ardından ülkede siyasi gerilim artmış, demokrasi taraftarları gösteriler düzenlemiş ve ordunun müdahalesi sonucu birçok kişi tutuklanmış veya hayatını kaybetmişti.