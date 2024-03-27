Avustralya'da sınır dışı etme yasa tasarısı Senatoda kabul edilmedi

Avustralya'da, ülke vatandaşı olmayanları sınır dışı etmek için hükümete "olağanüstü yetki" veren yasa tasarısı Senatoda kabul edilmedi.
ABC News'un haberine göre, Senatoda yapılan oturumda, hükümetin sunduğu yasa tasarısı görüşüldü.
Temsilciler Meclisinden geçen Avustralya vatandaşı olmayanları ülkeden sınır dışı etmek için hükümete "olağanüstü yetki" verilmesine ilişkin tasarı, Senatoda takıldı.
Yasa tasarısı, 7 Mayıs'a kadar konuya ilişkin rapor hazırlaması beklenen Senato Hukuk Komitesine gönderildi.
Senatoda tasarının engellenmesi için oy kullanan Yeşiller Partisi Başkan Yardımcısı Senatör Mehreen Faruqi, yaptığı açıklamada, farklı ülkelerden Avustralya'ya gelen insanların durumlarına işaret ederek partilerin "insanların acıları üzerinden ticaret yapmaya çalıştığını" söyledi.
Avustralya Yüksek Mahkemesi, 2023'te göçmenlerin süresiz olarak gözaltında tutulmasının "hukuka ve anayasaya aykırı" olduğuna karar vermesinin ardından hükümet yaklaşık 150 kişiyi "göçmenlik gözetiminden" serbest bırakmıştı.
Mahkeme kararından önce hükümet, daha önceki karar uyarınca göçmenleri rutin olarak uzun süre boyunca gözaltında tutabiliyordu.
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