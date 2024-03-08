Avustralya'da Square Kilometre Array teleskobunun ilk anten grubu kuruldu - Son Dakika
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Avustralya'da Square Kilometre Array teleskobunun ilk anten grubu kuruldu

Avustralya'nın ulusal bilim ajansı, Square Kilometre Array yeni kuşak radyo teleskobu için ilk anten grubunun kurulumunu denetledi. Perşembe günü Batı Avustralya'da kurulan 130.000'den fazla antenden ilki, bilim insanlarının ilk yıldız ve galaksilerin oluştuğu bir milyar yıllık dönemi keşfetmelerine yardımcı olacak. İnşaatın 2030 yılına kadar tamamlanması planlanıyor ve teknisyenlerin yedisi, Murchison bölgesinin gerçek sahipleri olan Wajarri Yamaji Aborjin topluluğuna mensup.

08.03.2024 13:06
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KANBERRA, 8 Mart (Xinhua) -- Avustralya'nın ulusal bilim ajansı, SKA-Low olarak bilinen Square Kilometre Array yeni kuşak radyo teleskobu için ilk anten grubunun kurulumunu denetledi.

İki metre yüksekliğindeki 130.000'den fazla antenden ilki, Perşembe günü Batı Avustralya eyaletinin Murchison bölgesinde kuruldu.

Küresel bir astronomi organizasyonu olan Square Kilometre Array Gözlemevi'nin girişimi olan SKA-Low, bilim insanlarının ilk yıldız ve galaksilerin oluştuğu bir milyar yıllık dönemi keşfetmelerine yardım edecek.

On saha teknisyeni, gözlemevi sahasının 74 kilometresine antenleri inşa etmekle görevlendirilirken inşaatın 2030 yılına kadar tamamlanması planlanıyor. Teknisyenlerin yedisi, Murchison bölgesinin gerçek sahipleri olan Wajarri Yamaji Aborjin topluluğuna mensup.

Kaynak: Xinhua

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