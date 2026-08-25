Avustralya'da Yapay Zeka Şarkılarına Yasak

Avustralya'da tamamı yapay zekayla üretilmiş şarkıların, ülkede müzik listelerini yöneten Avustralya Kayıt Endüstrisi Birliğinin (ARIA) listelerine girmesinin yasaklandığı belirtildi.

ABC News'ün haberine göre, ARIA'dan yapılan açıklamada, yapay zekayla üretilen şarkılarla ilgili yeni düzenleme uygulanacağı duyuruldu.

Açıklamada 28 Ağustos'tan itibaren tamamen yapay zekayla üretilen şarkıların ARIA'ya bağlı müzik listelerine giremeyeceği kaydedildi.

Büyük oranda insan üretimi olan ancak kayıt alırken yapay zekadan destek alınan, "listeleri manipüle ettiği endişesi uyandırmayan" şarkıların ise hala listelere girebileceği ifade edildi.

ARIA yöneticilerinden Annabelle Herd yaptığı açıklamada, sanatçıların yapay zeka araçlarını kullandığını ancak tüm şarkının bu şekilde üretilmesinin farklı bir konuyu ortaya çıkardığını belirtti.

Herd, atılan adımla Avustralya'da müzisyenlere daha açık kurallar konulduğunu ifade ederek dinleyicileri müzikle buluşturan diğer kuruluşlara da "insanların sanatsal yönünü desteklemeleri ve kurallarında benzer değişiklikler yapmaları" çağrısı yaptı.

Yapay zekayla üretilen bir şarkının Avustralya radyolarında en çok çalınan şarkı olması ve temmuzda iki ayrı ARIA listesinde 4. sıraya yükselmesinin ardından bu karar duyuruldu.