Avustralya'da Yer Fıstığı Alerjisi İçin Yeni Tedavi Uygulanacak - Son Dakika
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Avustralya'da Yer Fıstığı Alerjisi İçin Yeni Tedavi Uygulanacak

Avustralya'da yer fıstığı alerjisi olan bebeklere ağız yoluyla bağışıklık güçlendirici tedavi uygulanacak. Ulusal Alerji Uzmanlık Merkezi ve on çocuk hastanesi tarafından hazırlanan program, 12 aydan küçük bebeklere yer fıstığı tozunun sınırlı miktarda verilerek tedavi edilecek. Tedavinin başarısını göstermek için yiyecek alerjisi testi yapılacak ve rutin kontrollerle sonuçlar değerlendirilecek.

31.07.2024 14:41
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Dünya genelinde çok sayıda bölgede görülen yer fıstığı alerjisinin tedavisi için ilk kez Avustralya'da bebeklere ağız yoluyla bağışıklık güçlendirici tedavi uygulanacak.

ABC News'un haberine göre, ülkede yer fıstığına karşı ağız yoluyla bağışıklık güçlendirici tedavi, temel sağlık hizmetlerine dahil edildi.

Avustralya'nın Ulusal Alerji Uzmanlık Merkezi (NACE) ve 5 eyaletteki on çocuk hastanesi ortaklığında hazırlanan program, yer fıstığı alerjisi teşhisi konmuş ve söz konusu hastanelerden birinde tedavi gören 12 aydan küçük bebeklere uygulanacak.

Tedavi kapsamında, sınırlı miktardaki yer fıstığı tozunun diğer yiyeceklerle karıştırılarak bebeklere verilmesi ve bu miktarın zamanla artırılması planlanıyor.

Bazı bebeklerde alerjik reaksiyon gibi yan etkiler görülebileceği, ancak bu yan etkilerin bu yaş grubundakiler için hafif olup tedavi gerektirmeyeceği bildirildi.

Ayrıca, bebeklerin tedavisinin bitmesinin ardından uygulanacak yiyecek alerjisi testi, tedavinin başarılı olup olmadığını gösterirken,12 ay boyunca yapılacak rutin kontroller de kişinin yaşam kalitesinin ve programın uzun vadeli sonuçlarının değerlendirilmesinde yardımcı olacak.

Avustralya'da çok yaygın rastlanan yer fıstığı alerjisi teşhisi konulan bebekler hayati tehlike yaşamadan okullarında yemek yiyebilmesini hedeflediklerini ifade eden NACE'de görevli profesörlerden Kirsten Perrett, Avustralya'da şu ana kadar klinik deney ortamı dışında yer fıstığı alerjisi için rutin bir tedavinin olmadığını vurguladı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Avustralya'da Yer Fıstığı Alerjisi İçin Yeni Tedavi Uygulanacak - Son Dakika

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SON DAKİKA: Avustralya'da Yer Fıstığı Alerjisi İçin Yeni Tedavi Uygulanacak - Son Dakika
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