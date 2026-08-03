Avustralya'dan Büyük Teknoloji Şirketlerine Yeni Vergi Düzenlemesi - Son Dakika
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Avustralya'dan Büyük Teknoloji Şirketlerine Yeni Vergi Düzenlemesi

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Avustralya hükümeti, yerel haber kuruluşlarıyla anlaşma yapmayan dijital platformlardan vergi alacak.

Avustralya hükümeti, büyük teknoloji şirketlerinin yerel haber kuruluşlarıyla ticari anlaşmalar yapmasını teşvik eden mevcut medya pazarlama sisteminde değişikliğe giderek anlaşma sağlamayan şirketlere uygulanacak mali yükümlülüğü artırmaya hazırlanıyor.

ABC News kanalının haberine göre hükümet, yerel haber kuruluşlarıyla gerekli ticari anlaşmaları yapmayan büyük dijital platformlardan dijital reklam gelirlerinin yüzde 2,5'i oranında vergi alınmasını öngören yasa değişikliğini gelecek haftalarda parlamentoya sunacak.

Buna göre, uygulanacak vergi şirketlerin toplam gelirleri yerine yalnızca dijital reklam gelirleri üzerinden hesaplanacak. Böylece oran artırılmış olsa da ödeme tutarı daha dar bir gelir kalemi üzerinden belirlenecek.

Mevcut sistemde Google gibi büyük şirketler, Avustralya merkezli en az dört haber kuruluşuyla ticari anlaşma yapmamaları halinde gelirlerinin yüzde 2,25'i oranında ödeme yapmakla yükümlüydü.

Şirketler, gelirlerinin yaklaşık yüzde 1,5'i değerinde vergi indirimi sağlayan ticari anlaşmalar yapmaları halinde bu yükümlülükten kaçınabiliyordu.

Avustralya Hazine Bakan Yardımcısı Daniel Mulino, büyük teknoloji şirketlerinin haber içeriklerinden faydalandıkları için bu içerikleri üreten medya kuruluşlarına karşı mali sorumluluk üstlenmesi gerektiğini belirtti.

Mulino, düzenlemenin daha sürdürülebilir bir haber üretim ekosistemi oluşturmayı amaçladığını ifade etti.

Kaynak: AA

Avustralya, Teknoloji, Ekonomi, Güncel, Medya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Avustralya'dan Büyük Teknoloji Şirketlerine Yeni Vergi Düzenlemesi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Avustralya'dan Büyük Teknoloji Şirketlerine Yeni Vergi Düzenlemesi - Son Dakika
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