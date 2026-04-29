Avustralya'dan dijital devlere 'haber içeriği bedeli' resti

29.04.2026 08:20
Avustralya, Meta, Google ve TikTok gibi teknoloji devlerine haber içeriklerinin bedelini ödemeleri için zorunlu vergi getiriyor. Yıllık 250 milyon dolar kaynak yaratılması hedeflenirken, benzer bir düzenlemenin Türkiye'de medyaya 100 milyon doların üzerinde katkı sağlayabileceği belirtiliyor.

Avustralya hükümeti, Meta, Google ve TikTok gibi dijital platformların haber içeriklerini kullanarak elde ettikleri gelire karşılık yerel medyaya ödeme yapmalarını zorunlu kılan bir yasa tasarısı açıkladı. Başbakan Anthony Albanese, şirketlerin gönüllü anlaşma yapmaması halinde Avustralya gelirlerinin yüzde 2,25'i oranında vergi ödeyeceğini duyurdu. Bu sistemle yıllık 250 milyon dolar kaynak yaratılması hedefleniyor.

Türkiye'de ise dijital medya yatırımlarının 200 milyar TL'ye yaklaştığı, ancak haber içeriğinin eser sayılmaması nedeniyle telif hakkı ödenmediği belirtiliyor. 62,3 milyon Instagram, 57,9 milyon YouTube ve 44,9 milyon TikTok kullanıcısı bulunan Türkiye'de benzer bir yasanın medyaya 100 milyon doların üzerinde kaynak sağlayabileceği ifade ediliyor. Meta ve Google ise düzenlemeye tepki göstererek haber içeriklerini platformlarından kaldırabileceklerini sinyallemişti.

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fener taraftarı kahrolacak! Tedesco'ya talip çıktı bile
Şemsiyesiz çıkmayın! İstanbul'da hava bir anda değişecek
Trump'tan kurmaylarına talimat: İran'a yönelik uzlan süreli abluka hazırlığı yapın
Kökleri Osmanlı'ya dayanıyor! 182 yıllık dev şirket konkordato ilan etti
ABD'nin ablukayı uzatacağı iddiası petrol fiyatlarını uçurdu
"El Jardinero" 100 asker, 6 helikopter ve 4 uçağın katıldığı operasyonla yakalandı
