Avustralya'dan dijital devlere 'haber içeriği bedeli' resti

Avustralya hükümeti, Meta, Google ve TikTok gibi dijital platformların haber içeriklerini kullanarak elde ettikleri gelire karşılık yerel medyaya ödeme yapmalarını zorunlu kılan bir yasa tasarısı açıkladı. Başbakan Anthony Albanese, şirketlerin gönüllü anlaşma yapmaması halinde Avustralya gelirlerinin yüzde 2,25'i oranında vergi ödeyeceğini duyurdu. Bu sistemle yıllık 250 milyon dolar kaynak yaratılması hedefleniyor.

Türkiye'de ise dijital medya yatırımlarının 200 milyar TL'ye yaklaştığı, ancak haber içeriğinin eser sayılmaması nedeniyle telif hakkı ödenmediği belirtiliyor. 62,3 milyon Instagram, 57,9 milyon YouTube ve 44,9 milyon TikTok kullanıcısı bulunan Türkiye'de benzer bir yasanın medyaya 100 milyon doların üzerinde kaynak sağlayabileceği ifade ediliyor. Meta ve Google ise düzenlemeye tepki göstererek haber içeriklerini platformlarından kaldırabileceklerini sinyallemişti.