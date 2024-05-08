Avustralya Dışişleri Bakanı İsrail\'in Refah\'taki saldırılarının genişletilmesinden endişe duyuyor

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Avustralya Dışişleri Bakanı Penny Wong, İsrail'in Refah'taki kara saldırılarının genişletilmesinden endişe duyduklarını belirtti.

Wong, X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, Avustralya'nın, Refah'a yönelik saldırıların kapsamının genişletilmesinden endişe duyduğunu aktararak, "Buna yönelik tutumumuzu bir kez daha İsrail'e ilettik." ifadesine yer verdi.

Gazze'deki 2,3 milyon insanın yarısından fazlasının Refah'a sığındığını belirten Wong, genişletilmiş bir askeri saldırının Filistinli siviller üzerindeki etkisinin "yıkıcı" olacağını vurguladı.

İnsani ateşkes çağrılarını bir kez daha tekrarladıklarını ifade eden Wong, yardım akışının engellenmemesi ve esirlerin serbest bırakılması konularında da çağrıda bulunduklarını belirtti.

Wong, "Canberra yönetimi, Katar, ABD ve Mısır'ın taraflar arasında anlaşmaya varılması için gösterdiği süregelen çalışmaları desteklemektedir." ifadesini kullandı.

Hamas ateşkes önerisine onay vermişti

Hamas Hareketi Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, 6 Mayıs'ta Katar ve Mısır'a, Gazze Şeridi'nde ateşkes anlaşmasına ilişkin önerilerini onayladığını bildirmişti.

Hamas'ın Katar ve Mısır tarafından iletilen "ateşkes önerilerine" onay verdiğini duyurmasının ardından, İsrail Savaş Kabinesi, Refah'ta saldırılara devam kararı almıştı.

İsrail ordusu, 6 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, zorla yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı Refah'ın doğusundaki bazı mahallelerin boşaltılmasını istemiş, 7 Mayıs sabahı da Gazze'nin Refah bölgesine kara saldırısı başlatarak Mısır ile olan sınır kapısının Gazze tarafını ele geçirdiğini duyurmuştu.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 14 bin 944'ü çocuk, 9 bin 849'u kadın olmak üzere 34 bin 789 Filistinli öldürüldü, 78 bin 204 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.