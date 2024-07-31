Avustralya Dışişleri Bakanı Lübnan'a Seyahat Uyarısında Bulundu - Son Dakika
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Avustralya Dışişleri Bakanı Lübnan'a Seyahat Uyarısında Bulundu

Avustralya Dışişleri Bakanı Penny Wong, Lübnan'a gitmeyi düşünen vatandaşlarına seyahat uyarısında bulunarak bu ülkedeki vatandaşlarına da ülkeyi terk etmeleri çağrısı yaptı. Wong, Lübnan'daki güvenlik durumunun kötüleşebileceğini ve Beyrut Havalimanı'nın kapanabileceğini belirterek vatandaşlarına ülkeden ayrılmaları çağrısında bulundu.

31.07.2024 17:27
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Avustralya Dışişleri Bakanı Penny Wong, Lübnan'a gitmeyi düşünen vatandaşlarına seyahat uyarısında bulunarak bu ülkedeki vatandaşlarına da ülkeyi terk etmeleri çağrısı yaptı.

Avustralya Dışişleri Bakanı Wong, X sosyal medya hesabında yaptığı videolu paylaşımda, Lübnan'a gitmeyi düşünen ve halihazırda bu ülkede bulunan Avustralyalılara seslendi.

Lübnan'daki Avustralya vatandaşlarına, ülkeyi "terk etmenin zamanı" diye seslenen Wong, "Eğer Avustralya'daysanız ve Lübnan'a seyahat etmeyi düşünüyorsanız, gitmeyin. Bölgede gerginliğin ciddi anlamda tırmanması riski var." dedi.

Bölgedeki güvenlik durumunun "bir anda kötüleşebileceğini" ifade eden Wong, bazı uçak seferlerinin hala devam ettiğini söyleyerek vatandaşlarına "Eğer mümkünse ülkeden ayrılmalısınız." şeklinde çağrıda bulundu.

Gerilimin tırmanması halinde Beyrut Havalimanı'nın "tamamen kapanabileceğini" belirten Wong, havalimanı kapanırsa Avustralya hükümetinin Lübnan'daki vatandaşlarının tahliyesine "yardımcı olamayabileceğini" söyledi.

Wong, "Endişelerinizi paylaşıyoruz. Bölgedeki ortaklarımızla gerginliğin tırmanmaması için çalışıyoruz ancak bölgedeki Avustralyalılar için şu an bekleyip ne olacağını görmenin zamanı değil. Şu an, ülkeyi terk etme zamanı." ifadelerini kullandı.

Mecdel Şems saldırısı

İsrail'in işgali altında bulunan Golan Tepeleri'ndeki Mecdel Şems beldesindeki futbol sahasına 27 Temmuz'da roket isabet etmesi sonucu aralarında çocukların da yer aldığı 12 kişinin hayatını kaybettiği, 17'si ağır 35 kişinin yaralandığı duyurulmuştu.

İsrail ordusu, saldırıdan Lübnan Hizbullahı'nın sorumlu olduğunu açıklarken, Hizbullah ise saldırının kendileri tarafından gerçekleştirildiği iddialarını yalanlamıştı.

Başbakan Binyamin Netanyahu, saldırının ardından "Hizbullah, şimdiye kadar ödemediği ağır bir bedel ödeyecek." ifadesini kullanmıştı.

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyine hava saldırısı düzenlemiş, daha sonra da Beyrut'ta meydana gelen patlamaların arkasında olduğunu açıklamıştı.

Kaynak: AA

Avustralya, Beyrut, Lübnan, Orta Doğu, Güvenlik, Uluslararası İlişkiler, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Avustralya Dışişleri Bakanı Lübnan'a Seyahat Uyarısında Bulundu - Son Dakika

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