Sosyal medya yasağı sonrası ölüm tehditleri

29.04.2026 10:40
Avustralya'nın e-Güvenlik Ofisi Başkanı Julie Inman Grant, 16 yaş altı gençlerin sosyal medya platformlarına erişimini yasaklayan yasal düzenlemenin ardından ölüm tehditleri aldığını söyledi.

Avustralya'da yayın yapan SBS News'in haberine göre Grant, bir podcast programında yaptığı konuşmada, gençlerin sosyal medya platformlarına erişimini yasaklayan düzenlemenin ardından hedef alındığını kaydetti.

Grant, kişisel bilgilerinin ifşa edildiğini, hakkında deepfake içerikler yayıldığını ve tehdit mesajları aldığını belirtti.

Aile fertlerinin güvenliğinden endişe duyduğunu dile getiren Grant, güvenliğini sağlamaya yönelik önlemlerin yeterli olmadığını ifade etti.

Avustralya'daki sosyal medya yasağını duyurmasının ardından Grant hakkında 75 bin adet paylaşım yapıldı. Bu paylaşımların yüzde 80'inin tehdit içerdiği tespit edildi.

Avustralya'da sosyal medya kullanımına yaş sınırı

Avustralya'da, 16 yaş altı gençlerin sosyal medya platformlarına erişimini yasaklayan yasal düzenleme, 10 Aralık 2025'te yürürlüğe girmişti.

Düzenleme kapsamında X, Instagram, Facebook, TikTok, YouTube ve Snapchat gibi ağların yanı sıra Reddit, Twitch, Threads ve Kick de dahil 10 mecra, yaş kısıtlamasına tabi tutuluyor.

Avustralya hükümeti, yasayla algoritmaların ve zararlı içeriklerin gençler üzerinde yarattığı olumsuz etkiyi azaltmayı hedefliyor.

Şirketlerin, 16 yaş altındaki çocukların hesaplarının kaldırılması için makul adımları atmamaları halinde 49,5 milyon Avustralya doları (yaklaşık 32,9 milyon ABD doları) ceza ödemesi öngörülüyor.

Kaynak: AA

İstanbul Boğazı’nda faciadan kıl payı kurtulan yalının iş kadınına ait olduğu ortaya çıktı İstanbul Boğazı'nda faciadan kıl payı kurtulan yalının iş kadınına ait olduğu ortaya çıktı
En düşük emekli maaşı yeniden şekilleniyor: İşte konuşulan yeni rakam En düşük emekli maaşı yeniden şekilleniyor: İşte konuşulan yeni rakam
Kuzey Kore’de infazlar iki katına çıktı Yabancı dizi izleyenleri bile idam ediyorlar Kuzey Kore'de infazlar iki katına çıktı! Yabancı dizi izleyenleri bile idam ediyorlar
Hepsi aynı evde ele geçirildi Resmen servet Hepsi aynı evde ele geçirildi! Resmen servet
Fenerbahçe’de Tedesco dönemi resmen bitti İşte ödenen tazminat Fenerbahçe'de Tedesco dönemi resmen bitti! İşte ödenen tazminat
22 bin lira zam umudu doğdu 14,4 milyon kişi için emsal olabilir 22 bin lira zam umudu doğdu! 14,4 milyon kişi için emsal olabilir

11:24
Tedesco’nun İstanbul’dan ayrılacağı tarih ve saat belli oldu
Tedesco'nun İstanbul'dan ayrılacağı tarih ve saat belli oldu
11:10
Nizamettin Kabaiş: Rojin’in oda arkadaşı bize ihanet etti, 4 kez ifade değiştirdi
Nizamettin Kabaiş: Rojin'in oda arkadaşı bize ihanet etti, 4 kez ifade değiştirdi
10:57
BAE’nin tarihi kararı küresel enerji piyasalarında deprem etkisi yarattı
BAE'nin tarihi kararı küresel enerji piyasalarında deprem etkisi yarattı
10:46
ABD-İran savaşıyla ilgili tedirgin eden iddia: Rusya da dahil olacak
ABD-İran savaşıyla ilgili tedirgin eden iddia: Rusya da dahil olacak
10:19
Fener maçında yaptığı şov, Mete Kuş’u görevinden etti
Fener maçında yaptığı şov, Mete Kuş'u görevinden etti
09:54
Halk otobüsü otomobilin üzerine devrildi: 44 yaralı
Halk otobüsü otomobilin üzerine devrildi: 44 yaralı
