Avustralya Güvenlik Teşkilatı, eski bir milletvekilinin casusluk yaptığını açıkladı

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Avustralya Güvenlik ve İstihbarat Teşkilatı (ASIO) Başkanı Mike Burgess, eski bir milletvekilinin yabancı ülke istihbaratı adına casusluk yaptığını açıkladı.

BBC'nin haberine göre, Burgess, başkent Canberra'da yıllık tehdit değerlendirmelerine dair yaptığı konuşmada, adını ve hangi ülke adına casusluk yaptığını açıklamadığı eski vekilin, ajanlık faaliyetinin birkaç yıl önce tespit edildiğini söyledi.

Burgess, söz konusu eski vekilin, çalıştığı ülke istihbaratına dönemin başbakanının ailesinden birilerini de yanlarına çekmeyi teklif ettiğini iddia etti.

Casusların iş insanları, akademisyenler, kamu görevlileri ve politikacıları hedef aldığını belirten Burgess, casusların özellikle Avustralya'nın nükleer enerjili denizaltılara sahip olmasını öngören AUKUS anlaşması gibi dış politika ile savunma alanlarında bilgi edinmek için binlerce dolar ödemeyi teklif ettiğine dikkati çekti.

Burgess, "Bu politikacı, yabancı bir ülkenin çıkarlarını ilerletmek için ülkesini, partisini ve eski çalışma arkadaşlarını sattı. Bir noktada, bu eski siyasi, başbakanın ailesinden bir kişiyi ajan ağına çekmeyi bile teklif etti. Neyse ki bu planı ilerlemedi ama diğerleri ilerledi." ifadelerini kullandı.

Yabancı istihbarat ağıyla geçen yıl karşılaşıldığı ve artık Avustralyalıları buna dair uyarmak istediklerini vurgulayan Burgess, "Avustralyalılar tehdidin gerçek olduğunu bilmeliler ve tehdit düşündüğünüzden daha geniş ve derin olabilir." dedi.

Ajanlıkla itham edilen eski milletvekilinin adının açıklanmaması tepki çekti

İstihbarat şefinin iddiaları Canberra'da geniş yankı uyandırırken ajanlık yaptığı belirlenen eski milletvekilinin adının açıklanması çağrıları yapıldı.

Eski Hazine Bakanı ve eski ABD Büyükelçisi Joe Hockey, milletvekilinin adının açıklanmamasının tüm siyasetçileri "lekeleyeceği" gerekçesiyle bu kişinin kimliğinin açıklanması çağrısında bulundu.

Avustralya'da 2015-2018 arasında Başbakanlık görevindeki Malcolm Turnbull'un oğlu Alex Turnbull, istihbaratın söz konusu iddialarının ardından basına yaptığı açıklamada, babasının başbakanlığı döneminde Çin ajanı olduğundan şüphelendiği kişilerin kendisiyle irtibat kurmaya çalıştığını belirtti.

Öte yandan, Çin hükümeti adına Avustralya hükümetinden bir bakanla ilişki geliştirmekle suçlanan iki kişi de hapis cezasına çarptırıldı.