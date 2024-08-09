Avustralya ile Kanada, askeri ve savunma alanındaki işbirliklerini artıracak - Son Dakika
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Avustralya ile Kanada, askeri ve savunma alanındaki işbirliklerini artıracak

Avustralya ile Kanada, askeri ve savunma alanındaki işbirliklerini güçlendirmek ve istihbarat işbirliğine devam etmek konusunda anlaştı. Ayrıca, küresel güvenlik meseleleri de ele alındı.

09.08.2024 16:35
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Avustralya ile Kanada, askeri ve savunma alanındaki işbirliklerini artıracaklarını bildirdi.

Kanada Dışişleri Bakanlığından yapılan ortak açıklamaya göre, Kanada Savunma Bakanı Bill Blair ve Avustralyalı mevkidaşı Richard Marles, Vancouver'da bir araya geldi.

Bakanlar, savunma ilişkilerinin güçlendirilmesi ve "Beş Göz" olarak bilinen istihbarat işbirliğine bağlı kalınması konusunda anlaşmaya vardı.

Kanada ve Avustralya, askeri ve savunma alanındaki işbirliğinin önündeki engelleri azaltmanın yollarını araştırarak, silahlı güçlerinin birlikte çalışabilirliğini artırma konusunda mutabık kaldı.

Görüşmede, Rusya- Ukrayna Savaşı, Gazze'de acil ateşkes çağrısı, Çin'in Güney Çin Denizi'nde endişe yaratan faaliyetleri gibi küresel güvenlik meseleleri de ele alındı.

Taraflar, uluslararası hukuka bağlı, barışçıl ve istikrarlı bölgeleri desteklediklerini bildirerek, tüm ülkelerin çatışma riskini azaltmak için çalışması gerektiğini ifade etti.

Ayrıca, Avustralya, Kanada'nın gelecek ay düzenlenmesi planlanan "Kakadu" ve 2025'de düzenlenmesi planlanan "Talisman Sabre" tatbikatına katılmasını memnuniyetle karşıladığını aktardı.

İlk olarak 1946'da ABD ile İngiltere arasında imzalanan; Kanada, Avustralya ve Yeni Zelanda'nın katılımıyla genişletilen ve UKUSA şeklinde bilinen "elektronik istihbarat" ittifakı, Beş Göz (Five Eyes) olarak adlandırılıyor.???????

Kaynak: AA

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