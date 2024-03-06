Avustralya İsrailli Savaş Suçlusunun Vizesini İptal Etmeyi Talep Ediyor - Son Dakika
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Avustralya İsrailli Savaş Suçlusunun Vizesini İptal Etmeyi Talep Ediyor

Avustralya'da insan hakları örgütleri, İsrailli olduğu belirtilen bir 'savaş suçlusunun' ülkedeki faaliyetleri konusunda hükümeti uyararak, bu kişiye verilen vizenin iptalini talep etti. Avustralya Uluslararası Adalet Merkezi (ACIJ) ve Filistin İnsan Hakları Merkezi (PCHR), yaptıkları ortak açıklamada, Avustralya hükümetini İsrail ordusunda eski bir general olan Doron Almog'a verilen 'tüm vizeleri iptal etmeye' çağırdı.

06.03.2024 19:17
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Avustralya'da insan hakları örgütleri, İsrailli olduğu belirtilen bir "savaş suçlusunun" ülkedeki faaliyetleri konusunda hükümeti uyararak, bu kişiye verilen vizenin iptalini talep etti.

Avustralya Uluslararası Adalet Merkezi (ACIJ) ve Filistin İnsan Hakları Merkezi (PCHR), yaptıkları ortak açıklamada, Avustralya hükümetini İsrail ordusunda eski bir general olan Doron Almog'a verilen "tüm vizeleri iptal etmeye" çağırdı.

Örgütler, Avustralya göçmenlik bürosuna ve dışişleri bakanlığına gönderdikleri mektupta yetkililerden, "Avustralya vizesi için gerekli karakter testini geçemediği için Almog'un Avustralya'ya girişini reddetmek konusunda yetkilerini kullanmalarını" istedi.

Ortak açıklamada, "Almog'un 2001-2003 arasında Gazze'de savaş suçlarına karıştığına dair ciddi ve inandırıcı iddialar olduğu" belirtildi.

Açıklamada, Almog'un ülkeye girişine izin verilmesi halinde, "Avustralya'nın uluslararası hukuk uyarınca yasal olarak yapmak zorunda olduğu gibi, (yetkililerin) cezai soruşturma için Almog'u Avustralya Federal Polisine sevk etmeleri gerektiği" vurgulandı.

Hak örgütleri, Almog'un Avustralya'yı ilk kez Mart 2016'da, "bir başka savaş suçlusu şüphelisi ve halen İsrail hükümetinin savaş kabinesinde görev yapan, İsrail'in 2014'te Gazze'ye düzenlediği askeri saldırının baş mimarı Benny Gantz ile birlikte" benzer bir tur için ziyaret ettiğini belirtti.

Açıklamada, İsrail'in Almog hakkındaki inandırıcı iddiaları soruşturmayı reddettiği ve "Almog'un Eylül 2005'te Londra Sulh Yargıcı tarafından hakkında tutuklama emri çıkarılmasının ardından Londra'dan kaçtığı" ifade edildi.

ACIJ İcra Direktörü Rawan Arraf, Almog'un şu anda Avustralya'da bulunduğunu ve "bu akşam Melbourne'de konuşma yapmasının planlandığını" bildirdi.

Kaynak: AA

Avustralya, İsrail, İnsan Hakları, Uluslararası İlişkiler, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Avustralya İsrailli Savaş Suçlusunun Vizesini İptal Etmeyi Talep Ediyor - Son Dakika

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