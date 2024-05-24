Avustralya Mahkemesi, X Sosyal Medya Platformunun Nefret Söylemlerine Müdahale Etmesi Gerektiğine Hükmetti - Son Dakika
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Avustralya Mahkemesi, X Sosyal Medya Platformunun Nefret Söylemlerine Müdahale Etmesi Gerektiğine Hükmetti

Avustralya Mahkemesi, X Sosyal Medya Platformunun Nefret Söylemlerine Müdahale Etmesi Gerektiğine Hükmetti

Avustralya mahkemesi, yerel ayrımcılık karşıtı yasalara uyarak nefret söylemlerine müdahale etmesi gerektiğine hükmettiği ABD merkezli X sosyal medya platformuyla ilgili kararını açıkladı. Mahkeme, X firmasının platform üzerinden yayınlanan nefret söylemlerini kaldırması gerektiğini belirterek, X'in söz konusu nefret söylemlerinden sorumlu tutulabileceğine hükmetti. Bu karar, ayrımcılık mağdurlarının nefret söylemi yapan kişilerin yanı sıra nefretten kazanç sağlayan firmalara karşı doğrudan hukuki süreç başlatabileceği bir emsal niteliğindedir.

24.05.2024 12:41
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Avustralya mahkemesi, ABD merkezli X sosyal medya platformunun, yerel ayrımcılık karşıtı yasalara uyarak nefret söylemlerine müdahale etmesi gerektiğine hükmetti.

Avustralya Yayın Kuruluşu ABC'nin haberine göre, Queensland eyalet mahkemesi, Avustralya Müslüman Savunma Ağı'nın (AMAN) Temmuz 2022'de X'e karşı başlattığı hukuki süreçte alınan kararı açıkladı.

Mahkeme, eyaletteki ayrımcılık karşıtı yasalar kapsamında X firmasının platform üzerinden yayınlanan nefret söylemlerini kaldırması gerektiğini belirten AMAN'ı haklı bularak, X'in söz konusu nefret söylemlerinden sorumlu tutulabileceğine hükmetti.

Emsal niteliğinde bir karar

AMAN'ın hukuk danışmanı Rita Jabri Markwell, yerel ayrımcılık karşıtı kanunların sosyal medya firmalarına uygulanmasına ilişkin davanın emsal niteliğinde bir karar olduğunu belirtti.

Markwell, ayrımcılık mağdurlarının artık nefret söylemini yapan kişilerin yanı sıra "nefretten kazanç sağlayan firmalara karşı doğrudan hukuki süreç başlatılabileceğini" kaydetti.

AMAN, X sosyal medya platformunu, 15 Mart 2019'da Yeni Zelanda'nın Christchurch kentinde 2 camiye düzenlenen terör saldırılarının ardından Avustralya'daki aşırı sağcı grupların "Müslümanların dünya için varoluşsal bir tehdit olduğu" yönündeki nefret söylemlerini yaymakla suçlamıştı.

Merkezi ABD'nin Delaware eyaletinde bulunan X ise Avustralya'da bir ofisi bulunmadığı için ülkenin bölgesel ve federal ölçekteki ayrımcılık karşıtı yasalarına uymak zorunda olmadığı savunmasını yapmıştı.

X firması Avustralya'da ayrıca 15 Nisan'da Sydney kentinde canlı yayımlanan ayinde Piskopos Mar Mari Emmanuel'e yönelik saldırının platformdan kalıcı olarak kaldırılmamasına ilişkin davada yargılanıyor.

Kaynak: AA

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