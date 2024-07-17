Avustralya, MH17 Uçağının Düşürülmesi İçin Rusya'dan Hesap Sorma Sözü Verdi - Son Dakika
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Avustralya, MH17 Uçağının Düşürülmesi İçin Rusya'dan Hesap Sorma Sözü Verdi

Avustralya Dışişleri Bakanı Penny Wong, Malezya Hava Yollarına ait MH17 sefer sayılı uçağın düşürülmesinden dolayı Rusya'dan hesap sorma sözü verdiklerini açıkladı. Wong, uçaktaki 298 kişinin hayatını kaybettiği olayın yıl dönümünde düzenlenen anma etkinliğinde konuştu. Avustralya hükümeti adına, 2014'teki suçlar için adalet ve hesap verebilirlik arayışlarının devam edeceğini belirten Wong, Rusya'ya karşı kararlılıklarının değişmeyeceğini vurguladı. MH17 uçağı, Ukrayna-Rusya sınırına 40 kilometre mesafede düşürülmüş ve 298 kişi hayatını kaybetmişti. Ukrayna, olaydan Rusya'yı sorumlu tutarken, Moskova bu iddiaları reddediyor.

17.07.2024 10:29
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Avustralya Dışişleri Bakanı Penny Wong, 2014'te Malezya Hava Yollarına ait MH17 sefer sayılı uçağın düşürülmesinden dolayı Rusya'dan "hesap sorma" sözü verdiklerini belirtti.

Wong, uçaktaki 298 kişinin de hayatını kaybettiği MH17 yolcu uçağının düşürülmesinin yıl dönümünde düzenlenen bir anma etkinliğinde açıklamalarda bulundu.

Bu olaydan dolayı Rusya'dan "hesap sorma" sözü verdiklerini dile getiren Wong, Rusya'ya karşı "adalet arayışını" sürdüreceklerini kaydetti.

Wong, "Avustralya hükümeti adına, 17 Temmuz 2014'te işlenen suçlar için hakikat, adalet ve hesap verebilirlik arayışımızı bir kez daha teyit ediyorum. Rusya'dan hesap sorma kararlılığımızdan caymayacağız." dedi.

Olay

"MH17" sefer sayılı uçak, 17 Temmuz 2014'te, 283 yolcu ve 15 mürettebatla Amsterdam'dan Kuala Lumpur'a gitmek üzere Ukrayna hava sahasını kullanırken, Ukrayna-Rusya sınırına 40 kilometre mesafede düşürülmüştü. Uçaktaki 298 kişi hayatını kaybetmişti.

Ukrayna, uçağın düşürülmesinden Rusya'yı sorumlu tutarken, Moskova bu iddiaları reddediyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Avustralya, MH17 Uçağının Düşürülmesi İçin Rusya'dan Hesap Sorma Sözü Verdi - Son Dakika

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