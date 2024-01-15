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Avustralya Parlamento Üyesi, Batı Şeria'daki Yerleşimlere Fon Sağlanmasının Yasaklanmasını İstedi - Son Dakika
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Avustralya Parlamento Üyesi, Batı Şeria'daki Yerleşimlere Fon Sağlanmasının Yasaklanmasını İstedi

Avustralya İşçi Partili parlamento üyesi Julian Hill, işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan yasa dışı Yahudi yerleşimlerine fon sağlanmasının yasaklanmasını talep etti. Hill, Batı Şeria'daki yerleşimci şiddetine ve onlara sağlanan fonlara ilişkin endişelerini dile getirerek, yerleşimleri 'iki devletli çözümün önündeki en büyük engel' olarak nitelendirdi. Hill, uluslararası hukuka göre Filistinlilerin evlerinden edilmesinin yasa dışı olduğunu hatırlatarak, İsrail hükümetini harekete geçmeye çağırdı ve Avustralya'da Batı Şeria'daki yasa dışı yerleşim faaliyetlerine fon sağlanıp sağlanmadığının soruşturulmasını talep etti.

Avustralya Parlamento Üyesi, Batı Şeria\'daki Yerleşimlere Fon Sağlanmasının Yasaklanmasını İstedi
15.01.2024 - 16:39,  Güncelleme: 16:42
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Avustralya'da İşçi Partili parlamento üyesi Julian Hill, işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan yasa dışı Yahudi yerleşimlerine fon sağlanmasının yasaklanmasını istedi.

Avustralya Yayın Kuruluşu ABC'nin haberine göre Hill, Batı Şeria'daki yerleşimci şiddetine ve onlara sağlanan fonlara ilişkin basına değerlendirmelerde bulundu.

Hill, Batı Şeria'daki Yahudi yerleşimci şiddetinin ivme kazanmasından endişe duyduğunu dile getirerek yerleşimleri, "iki devletli çözümün önündeki en büyük engel" olarak nitelendirdi.

Uluslararası hukuka göre Filistinlilerin evlerinden edilmesi ve bunun sürdürülmesinin yasa dışı olduğunu hatırlatan Hill, Birleşmiş Milletlerin (BM), yerleşimcilerin ağır silahlı olduğu ve İsrail güvenlik güçlerince desteklendikleri yönünde birçok olayı bildirdiğini söyledi.

Hill, "Bu faaliyetler iğrençtir ve uluslararası toplum haklı olarak bu yerleşimleri kınamış ve İsrail hükümetini harekete geçmeye çağırmıştır." diye konuştu.

İsrailli yetkililere ve aşırılık yanlısı yerleşimcilere bu faaliyeti durdurmaları için baskı yapmak adına alınacak tedbirlerin düşünülmesi gerektiğini belirten Hill, hükümeti Avustralya'da Batı Şeria'daki yasa dışı yerleşim faaliyetlerine fon sağlanıp sağlanmadığını soruşturmaya çağırdı.

Hill, "Avustralyalıların uluslararası hukuku ihlal eden yerleşim faaliyetlerini finanse etmeleri neden yasal olsun ki?" diye sordu.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Avustralya Parlamento Üyesi, Batı Şeria'daki Yerleşimlere Fon Sağlanmasının Yasaklanmasını İstedi - Son Dakika
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