Avustralya, savaştan zarar görmüş ülkelerden gelenlere ek insani yardım sağlayacak

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KANBERRA, 17 Mart (Xinhua) -- Avustralya'nın Güney Avustralya eyaleti yönetimi, savaştan zarar görmüş ülkelerden bölgeye gelen insanlara ek insani yardım desteği sağlayacağını belirtti.

Eyalet Başbakanı Peter Malinauskas Cuma günü yaptığı açıklamada, çatışmalardan kaçan insanların eyalette barınma, eğitim ve tıbbi desteğe erişimini sağlayacak yeni bir paket açıkladı.

Eyalet yönetimi tarafından finanse edilecek pakete göre, insani yardım vizesi sahipleri, uluslararası öğrenci harçları ile devlet hastanesi masraflarından muaf tutulacak, ayrıca ücretsiz toplu taşıma, market kuponları, tahvil ve erken kira ödemelerini karşılama desteği ile engelli destek hizmetlerine yardımlı erişim gibi haklardan yararlanabilecek.

Avustralya federal hükümeti ülkenin 2023-2024 insani vize programındaki sayıyı 20.000 ile sınırlandırmıştı.