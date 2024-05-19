Avustralya Savunma Sanayisi, AUKUS Anlaşmasıyla Rekabet Edebilme Tehlikesiyle Karşı Karşıya - Son Dakika
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Avustralya Savunma Sanayisi, AUKUS Anlaşmasıyla Rekabet Edebilme Tehlikesiyle Karşı Karşıya

Avustralya Savunma Sanayisi, AUKUS Anlaşmasıyla Rekabet Edebilme Tehlikesiyle Karşı Karşıya

Avustralyalı düşünce kuruluşu ASPI, ABD, İngiltere ve Avustralya arasında imzalanan AUKUS anlaşmasının, ülkenin savunma sanayisinin büyük güçlere karşı rekabet edememe tehlikesini doğurabileceği uyarısında bulundu. ASPI tarafından yayınlanan raporda, AUKUS'un Avustralya için fırsatlar sunmasının yanı sıra rekabetçi bir tehlike de beraberinde getirdiği vurgulandı. Raporda, teknoloji transferi alanındaki işbirliği anlaşmasının Avustralya savunma sanayi endüstrisini dünyanın en büyük oyuncularının ağırlığı altında ezilebileceği belirtildi.

19.05.2024 13:37
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Avustralyalı düşünce kuruluşu Avustralya Stratejik Politika Enstitüsü (ASPI), ABD, İngiltere ve Avustralya'nın dahil olduğu, nükleer denizaltı teknolojisi alanında işbirliğini öngören AUKUS anlaşmasının, ülkenin savunma sanayisinin büyük güçlere karşı rekabet edemeyeceği tehlikesini doğurabileceği uyarısında bulundu.

ASPI tarafından yayınlanan "AUKUS 2. ayağı için yol haritası" adlı raporda, ABD, İngiltere ve Avustralya arasında imzalanan nükleer denizaltı teknolojisi alanında işbirliğinin 2'nci aşaması olan teknoloji transferi ve işbirliği için Canberra hükümetine tavsiyelerde bulunuldu.

Raporda, AUKUS'un Avustralya için fırsat oluşturmasının yanında "rekabete dayalı bir tehlike"yi beraberinde getirdiği vurgulandı.

Teknoloji transferi alanındaki işbirliği anlaşmasının üç ülkedeki kamu ve özel sektöre ait savunma sanayi şirketleri arasında rekabet ortamı oluşturacağı belirtilen raporda, "Avustralya savunma sanayii endüstrisi, dünyanın en büyük oyuncularının ağırlığı altında ezilebilir." değerlendirmesinde bulunuldu.

Raporda, ABD Savunma Bakanlığının bütçesinin Avustralya'nınkine oranla 25 kat daha fazla olduğuna dikkati çekilerek, "Söz konusu rekabetin bizi hangi yöne götüreceği, Avustralya hükümetinin savunma sanayisi ile aktif bir ortak olarak mücadeleye girme ve endüstriyi geride tutan sorunları hızla ele alma yeteneğine bağlıdır." ifadeleri kullanıldı.

AUKUS'a taraf ülkeler arasında savunma sanayii alanındaki farkın Avustralya'daki sektörü yok etmesini önlemek için hükümetin daha fazla yatırım yapması gerektiği aktarılan raporda, "Hem kamu, hem de özel kaynaklardan, (savunma sanayisinin) sermayeye erişimi desteklenmeli." tavsiyesinde bulunuldu.

ABD ve İngiltere'nin teknoloji transferiyle Avustralya'nın nükleer enerjiyle çalışan denizaltı filosu oluşturmasını hedefleyen AUKUS anlaşması, Eylül 2021'de imzalanmıştı.

İttifak üyelerini "Çin'in bölgede artan denizcilik faaliyetlerine" karşı bu alanda bir araya getiren anlaşmanın ikinci ayağında, ileri teknoloji ve sanayi alanlarında işbirliği hedefleniyor.

Söz konusu anlaşmanın teknoloji transferi alanındaki işbirliği aşamasına, Yeni Zelanda ve Güney Kore gibi ülkeler de katılmak istediğini belirtmişi.

Kaynak: AA

Avustralya, Politika, Güncel, Son Dakika

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