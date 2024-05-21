Avustralya, Solomon Adaları'na sınır güvenliği ve sağlık alanlarında maddi destek sözü verdi - Son Dakika
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Avustralya, Solomon Adaları'na sınır güvenliği ve sağlık alanlarında maddi destek sözü verdi

Avustralya, Solomon Adaları\'na sınır güvenliği ve sağlık alanlarında maddi destek sözü verdi

Avustralya, Çin ile güvenlik paktı imzalayan Solomon Adaları'na sınır güvenliği ve sağlık alanlarında maddi destek sözü verdi. Avustralya Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Richard Marles, Solomon Adaları'nın başkenti Honiara'ya yaptığı resmi ziyarette, ülkesinin Solomon Adaları'na sunabileceği katkı ve yardımları ele aldıklarını belirtti. Marles, ülkesinin Solomon Adaları'ndaki sınır koruması ve sağlık merkezi için 33 milyon dolarlık yardım sözü verdiğini açıkladı. Çin ile güvenlik paktı imzalanmasının ardından yapılan bu ziyaretin önemli olduğu kaydedildi.

21.05.2024 11:49
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Avustralya, kısa bir süre önce Çin ile güvenlik paktı imzalayan Okyanusya ülkesi Solomon Adaları'na sınır güvenliği ve sağlık alanlarında maddi destek sözü verdi.

Avustralya Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Richard Marles, Solomon Adaları'nın başkenti Honiara'ya yaptığı resmi ziyarette, ülkesinin Solomon Adaları'na sunabileceği katkı ve yardımları ele aldıklarını belirtti.

Solomon Adaları'nın yeni Başbakanı Jeremiah Manele'nin ay başında göreve başlamasından bu yana ilk resmi ziyaretini yapan Avustralyalı Bakan, "Avustralya, ada ülkesi Solomon'un önce güvenlik partneri olmak istedi ve bunu kazanmak için çok çalıştı. Bunun için de buraya geldik." dedi.

Marles, ülkesinin Solomon Adaları'ndaki sınır koruması ve annelerin doğum öncesi ve sonrası bakımlarıyla ilgilenecek bir sağlık merkezi için 33 milyon dolarlık yardım sözü verdiğini belirtti.

Geçen ay Çin ile güvenlik paktı imzalanmasının ardından Avustralya, Yeni Zelanda ve ABD'de endişelere yol açan Solomon Adaları'na yapılan bu ziyaretin önemli olduğu kaydedildi.

Çin, Solomon Adaları ile 20 Nisan'da güvenlik paktı imzalamıştı

Çin, Okyanusya ülkesi Solomon Adaları ile savaş gemilerinin limanları kullanmasına ve adalarda donanma üssü kurmasına olanak sağlayacağı öne sürülen güvenlik paktını 20 Nisan'da imzalamıştı.

Güvenlik paktı ile "tarafların sosyal düzenin sağlanması, insan yaşamının ve mülkiyetin güvenliğinin korunması, insani yardım ve doğal afetlerle mücadele alanlarında işbirliği ile Solomon Adaları'nın kendi güvenliğini sağlama kapasitesini artırmayı hedeflediği" ifade edilmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Avustralya, Solomon Adaları'na sınır güvenliği ve sağlık alanlarında maddi destek sözü verdi - Son Dakika

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