Avustralya Vatandaşlarına Vize Muafiyeti

(ANKARA) - Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile Avustralya'nın umuma mahsus pasaport hamili vatandaşlarına, Türkiye'ye yapacakları turistik seyahatler ve transit geçişlerde vize muafiyeti getirildi.
Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı'na göre, Avustralya'nın umuma mahsus pasaport sahibi vatandaşlarına Türkiye'ye yapacakları seyahatlerde vize muafiyeti sağlandı.
Karar kapsamında, Avustralya vatandaşları her 180 gün içinde azami 90 gün süreyle Türkiye'ye yapacakları turistik amaçlı seyahatlerde ve transit geçişlerinde vizeden muaf tutulacak.
6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu'nun 18'inci maddesi gereğince alınan kararın bugünden itibaren uygulanacağı belirtildi.
