Avustralya ve Endonezya Ortak Savunma Anlaşması İmzaladı

Güncel

Avustralya ve Endonezya, savunma alanındaki işbirliğini güçlendirmek için "ortak savunma anlaşması" imzaladı.

Avustralya Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Avustralya Savunma Bakanı Richard Marles, resmi ziyarette bulunduğu Endonezya'nın Cava Adası'nda ülkenin seçilmiş Cumhurbaşkanı ve Savunma Bakanı Prabowo Subianto ile bir araya geldi.

Açıklamada, ikilinin, "deniz güvenliği, terörle mücadele, insani yardım, lojistik destek" gibi alanlardaki işbirliğinin artırılmasını hedefleyen anlaşmaya imza attığı bildirildi.

Anlaşma kapsamında, iki ülke ordusunun ortak tatbikatlar düzenlemesinin de öngörüldüğü belirtildi.

Söz konusu anlaşmanın "tarihi" olarak nitelendirildiği açıklamada, Avustralya'nın "barışçıl ve güvenli bir Hint-Pasifik" için bölgesel ortaklarıyla çalışmaya kararlı olduğu vurgulandı.