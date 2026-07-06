Avustralya ve Fiji'den Yeni Savunma Anlaşması

Avustralya ve Fiji hükümetleri, Pasifik'teki güvenliğin artırılması adına yeni bir savunma anlaşması imzaladı.

ABC News kanalının haberine göre, Fiji Başbakanı Sitiveni Rabuka, başkent Suva'da Avustralya Başbakanı Anthony Albanese ile bir araya geldi.

Taraflar, savunma alanında yeni bir anlaşmaya imza attı.

Anlaşma kapsamında, Avustralya hükümeti, Fiji'de uluslararası suçların önlenmesi dahil birçok alanda 10 yılda 1 milyar dolardan fazla harcama yapacak.

Ayrıca anlaşma ile iki ülke taraflardan herhangi birinin "egemenliğini, barışı ya da istikrarını tehdit eden güvenlikle ilgili gelişmelerde" herhangi bir adımın atılıp atılmayacağı konusunda birbirine danışacak.

Anlaşma ayrıca eğitim, sağlık ve altyapı alanlarını da kapsayacak.