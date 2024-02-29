Avustralya ve Filipinler Savunma, Denizcilik ve Siber Güvenlik Alanlarında Mutabakat Zaptı İmzaladı

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Avustralya Başbakanı Anthony Albanese ve Filipinler Devlet Başkanı Ferdinand Marcos Jr. savunma, denizcilik ve siber güvenlik alanlarında mutabakat zaptı imzaladı.

Avustralya Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamaya göre, Albanese, başkent Canberra'da Marcos Jr. ile bir araya geldi.

İşbirliğini artırma ve güçlendirme amacıyla denizcilik alanında mutabakat zaptı imzalayan Albanese ve Marcos Jr, aynı zamanda siber saldırılara karşı direnci artırmak için de siber güvenlik alanında mutabakat zaptına imza attı.

İki lider, etkili rekabet hukuku ve politikasını artırmak için ulusal rekabet komisyonlarında işbirliği kurulmasında anlaşmaya vardı.

Albanese, basın açıklamasında, özellikle denizcilik konusunda bölgeye yönelik ortak vizyonu desteklemek için daha da yakın işbirliği yapacaklarını söyledi.

Marcos Jr. da "Savunma ve güvenlik, Filipinler ve Avustralya arasındaki işbirliğinin can alıcı noktası. Bu bağlamda müşterek faaliyetlerimizi ve kapasite artırma çabalarımızı artırmayı iple çekiyoruz." ifadesini kullandı.

Avustralya, 4-6 Mart'ta Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) Özel Zirvesi'ne ev sahipliği yapacak.