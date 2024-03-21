Avustralya ve İngiltere Savunma Bakanları Anlaşma İmzaladı - Son Dakika
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Avustralya ve İngiltere Savunma Bakanları Anlaşma İmzaladı

Avustralya Savunma Bakanı Richard Marles ile İngiltere Savunma Bakanı Grant Shapps, Avustralya-İngiltere Bakanlık Toplantısı (AUKMIN) kapsamında savunma ve güvenlik alanında anlaşma imzaladı. İmzalanan anlaşma, kabiliyetlerin artırılması, istihbarat ve su altı muharebe gibi alanlarda işbirliğinin sürdürülmesini kapsamaktadır.

21.03.2024 12:54  Güncelleme: 12:55
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Avustralya Savunma Bakanı Richard Marles ile İngiltere Savunma Bakanı Grant Shapps, savunma ve güvenlik alanında anlaşma imzaladı.

Marles ve Shapps, Avustralya-İngiltere Bakanlık Toplantısı (AUKMIN) kapsamında Avustralya'nın başkenti Canberra'daki parlamento binasında bir araya geldi.

Marles, sosyal medya hesabı X'ten yaptığı açıklamada, çağın getirdiği problemlere karşı yenilenmiş güvenlik ve savunma anlaşmasını imzaladıklarını duyurdu.

Avustralya'nın İngiltere ile ilişkisini "dinamik ve dayanıklı" olarak tanımlayan Marles, Pasifik ve Hint-Pasifik bölgelerinde küresel kurallara dayalı düzeni desteklemek için çalıştıklarını ifade etti.

Parlamentodaki görüşmenin ardından ortak basın toplantısında konuşan Shapps, Avustralya ile işbirliğini derinleştirmek amacıyla çalışmaları sürdürecekleri mesajını verdi.

Avustralya ile İngiltere arasında imzalanan anlaşma, kabiliyetlerin artırılması, istihbarat ve su altı muharebe gibi alanlarda işbirliğinin sürdürülmesini kapsıyor.

İngiltere'de 2023'te yapılan AUKMIN kapsamında savunma anlaşmasının yenilenmesine yönelik ortak karar alınmıştı.

Avustralya ile Almanya arasında savunma alanındaki anlaşma

Avustralya Başbakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Başbakan Anthony Albanese, Almanya ile savunma alanındaki ihracat anlaşmasının Almanya Federal Meclisinin onayından geçtiğini duyurdu.

Yaklaşık 660 milyon ABD doları değerindeki 100'den fazla Boxer zırhlı personel taşıyıcının Almanya'ya gönderileceği bildirildi.

Bu anlaşma, ülke tarihinin savunma alanında tek seferde en büyük ihracat anlaşması olarak kayıtlara geçti.

Albanese, Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile Temmuz 2023'te Berlin'de düzenlediği ortak basın toplantısında, Almanya'ya 100 Boxer zırhlı personel taşıyıcı vereceklerini açıklamıştı.

Kaynak: AA

Avustralya, Politika, Güncel, Son Dakika

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