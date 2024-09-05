Avustralya ve Japonya'dan Savunma İşbirliğinde Yeni Adım

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Avustralya ile Japonya'nın dışişleri ve savunma bakanları, Çin'in Hint-Pasifik'te artan nüfuzu karşısında savunma işbirliğinin "yeni bir düzeye yükseltilmesinde" anlaştı.

Avustralya Savunma Bakanı Richard Marles ve Dışişleri Bakanı Penny Wong, Melbourne'de Japonya Dışişleri Bakanı Kamikava Yoko ve Savunma Bakanı Kihara Minoru ile görüştü.

Yerel basındaki habere göre, 2+2 formatındaki toplantıda, Japonya Öz Savunma Kuvvetleri (JSDF) ile Avustralya Savunma Kuvvetleri (ADF) arası işbirliği fırsatları ele alındı.

Güney ve Doğu Çin Denizi'nde istikrarın önemini vurgulayan bakanlar, Çin'in Hint-Pasifik'te artan nüfuzu karşısında ikili savunma işbirliğinin "yeni bir düzeye yükseltilmesinde" anlaştıklarını duyurdu.

4'lü ortak basın toplantısında konuşan Dışişleri Bakanı Kamikava, "oldukça önemli" dediği "Serbest ve Açık Hint-Pasifik" vizyonu kapsamında Avustralya ile çalışmanın gerekliliğini vurguladı. Kamikava, "Karşılaştığımız çeşitli zorlukların üstesinden gelmek için Japonya ve Avustralya'nın güvenlik işbirliğini yeni bir düzeye taşımaya devam etmesi son derece önemli." dedi.

JSDF ve ADF arası "etkili ortaklık"

Savunma Bakanı Kihara da "Normal zamanlardan acil durumlara kadar kesintisiz işbirliği için bir sistem oluşturmak, caydırıcılık ve müdahale kapasitelerini güçlendirmek istiyoruz." diye konuştu.

Kihara, Avustralya-Japonya için savunma alanındaki bir sonraki aşamanın "barış zamanlarından acil durumlara kadar JSDF ile ADF arasında etkili bir ortaklık kurmak" olduğunu aktardı.

"İstikrarlı, açık ve müreffeh bir Hint-Pasifik"

Avustralya Savunma Bakanı Marles ise iki ülke hava kuvvetleri arasındaki etkileşimi artırmanın yanı sıra ABD ile üçlü etkileşimleri daha da geliştirme konusunda mutabık kaldıklarını kaydetti.

"Giderek daha kırılgan hale gelen küresel kurallara dayalı düzenin yoğun baskı altına alındığı bir küresel ortamla karşı karşıyayız." diyen Marles, bunu Hint-Pasifik'te hissettiklerini bildirdi.

Dışişleri Bakanı Wong da "İstikrarlı, açık ve müreffeh bir Hint-Pasifik için ortak vizyonumuzu desteklemek amacıyla bölgemizde birlikte daha fazlasını yapıyoruz." şeklinde konuştu.

Ulusal basına göre, görüşmede Avustralya gelecek yıl Amerikan ordusu ile Japonya Kara Öz Savunma Kuvvetleri'nin (GSDF) ortak "Orient Shield" tatbikatına ilk kez katılacağını duyurdu.