Avustralya ve Tayland'dan İşbirliği Anlaşması - Son Dakika
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Avustralya ve Tayland'dan İşbirliği Anlaşması

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İki ülke, suçla mücadele ve ekonomik işbirliği konularında anlaşmaya vardı.

Avustralya ve Tayland, insan kaçakçılığı, yasa dışı uyuşturucu ticareti ve siber dolandırıcılık ağlarıyla mücadele dahil, çeşitli alanlarda işbirliğini güçlendirme konusunda anlaşmaya vardı.

Avustralya Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamaya göre, Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, ülkeye resmi ziyarette bulunan Tayland Başbakanı Anutin Charnviraku ile başkent Canberra'da bir araya geldi.

Görüşmede taraflar tarım, gıda, temiz enerji, teknoloji ve dijital ekonomi alanlarındaki yeni fırsatlardan yararlanarak iki ülke arasındaki ticaret ve yatırımların artırılması konusunda anlaştı.

Barışçıl, istikrarlı ve müreffeh bir Hint-Pasifik bölgesine yönelik ortak taahhütlerini yineleyen taraflar, ulusötesi suçlarla mücadele etmek ve insan kaçakçılığı ve yasa dışı uyuşturucu ticareti, siber dolandırıcılık ağları gibi küresel suçları engellemek amacıyla kolluk kuvvetleri arasındaki operasyonel işbirliğinin güçlendirilmesi konusunda mutabık kaldı.

İki lider, savunma işbirliğini geliştirmek için iki yılda bir Savunma Bakanları Toplantısı düzenlenmesi konusunda da anlaşırken ekonomik büyümeyi desteklemek amacıyla çeşitli alanlarda daha yakın işbirliği yapma kararı aldı.

Avustralya, Tayland'ın Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütüne (OECD) katılımını desteklediğini teyit ederken Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı (COP31) ve Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği (ASEAN) gibi çok taraflı platformlarda yakın işbirliği içinde çalışmayı taahhüt etti.

Kaynak: AA

Avustralya, Güvenlik, Tayland, Ekonomi, Güncel, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Avustralya ve Tayland'dan İşbirliği Anlaşması - Son Dakika

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