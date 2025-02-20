Avustralya ve Yeni Zelanda, Çin Gemilerini İzliyor

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Avustralya, kıtanın doğu açıklarında görülen Çin'e ait savaş gemilerini izlemek için Yeni Zelanda ile birlikte çalıştıklarını açıkladı.

Avustralya Yayın Kuruluşunun (ABC) haberine göre, Avustralya Savunma Bakanı Richard Marles, konuyla ilgili açıklamasında, ülkenin doğu açıklarında içinde savaş gemilerinin de yer aldığı Çin'e ait bir deniz görev gücü görüldüğünü bildirdi.

Avustralya gemileri ve uçaklarının, Çin gemilerini izlemek için Yeni Zelanda ordusuyla birlikte çalıştıklarına işaret eden Marles, Çin'in "uluslararası hukuka uygun hareket ettiğini" ve Avustralya'nın kara sularına girmediğini belirtti. Marles, "bulundukları yerde olmaya hakları olduğunu" kaydetti.

Görev gücünün Avustralya'nın münhasır ekonomik bölge sınırları içerisinde bulunduğunu aktaran Marles, "Ancak Avustralya'nın da ihtiyatlı olmaya hakkı var ve görev gücünün faaliyetlerini çok yakından izliyoruz." ifadelerini kullandı.

Bakan Marles, Çin görev gücünün bu görevinin sona ermesiyle Çinlilerin bununla "neyi başarmaya çalıştıklarına" dair tam bir değerlendirme yapacaklarının altını çizdi.

Yeni Zelanda Savunma Bakanı Judith Collins ise açıklamasında, Avustralya ile koordinasyon halinde Çin gemilerini izlediklerini belirterek, "Çin hükümeti tarafından bu görev grubunun neden bölgemize konuşlandırıldığı ve gelecek planlarının ne olduğu konusunda bilgilendirilmedik." ifadelerine yer verdi.