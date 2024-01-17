Avustralya, yapay zeka yükselişine karşı eylem planını açıkladı

Avustralya hükümeti, yapay zekanın "hızlı yükselişine" karşı eylem planını kamuoyu ile paylaştı.

Avustralya Sanayi, Bilim ve Kaynaklar Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, "yapay zeka"ya ilişkin kamu, akademi ve iş dünyası ile ortaklaşa eylem planı hazırlandığı belirtildi.

Plan kapsamında, sürücüsüz araçlar gibi "yüksek risk" grubundaki teknolojilerde riskin azaltılması için yeni yasalar hazırlanacak.

Yüksek riskli yapay zeka teknolojisi kullanan kuruluşlara da bunun denetlenmesi için bir kişinin görevlendirilmesi zorunluluğu getiriliyor.

Avustralya Sanayi, Bilim ve Kaynaklar Bakanı Ed Husic de ABC'ye yaptığı açıklamada, tüm alanlarda yapay zeka ile üretilen içeriklerde buna dair bir ibare bulunmasının zorunlu olacağını kaydederek, "Gördüklerimizin gerçek ve organik mi olduğu yoksa yapay zeka tarafından mı üretildiği konusunda emin olmalıyız." ifadelerini kullandı.