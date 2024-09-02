Avustralya'da Şiddetli Rüzgar ve Yağışlar: 1 Ölü, Binlerce Elektriksiz - Son Dakika
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Avustralya'da Şiddetli Rüzgar ve Yağışlar: 1 Ölü, Binlerce Elektriksiz

Avustralya\'da Şiddetli Rüzgar ve Yağışlar: 1 Ölü, Binlerce Elektriksiz

Avustralya'nın Victoria eyaletinde etkili olan şiddetli rüzgar ve yağışlar sonucu bir kişi hayatını kaybetti, 180 bin ev elektriksiz kaldı. Rüzgarın hızı saatte 146 kilometreye ulaştı. 4 bin 300 yardım çağrısı yapıldı, hasar tespit çalışmaları başlatıldı.

02.09.2024 17:21
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- Avustralya'yı şiddetli rüzgar ve yağışlar vurdu: 1 ölü

VİCTORİA - Avustralya'nın Victoria eyaletinde etkili olan şiddetli rüzgar ve yağışlarda binlerce kişi elektriksiz kalırken, bir kişi ağacın devrilmesi sonucu hayatını kaybetti.

Avustralya'nın Victoria eyaletini vuran şiddetli rüzgar ve yağışlar hayatı olumsuz etkiledi. Eyaletin bazı bölgelerinde rüzgarın hızı saatte 146 kilometre kaydedilirken, Victoria Eyaleti Acil Durum Servisi dün geceden bu yana toplam 4 bin 300 yardım çağrısı yapıldığını, bunlardan bin 100'den fazlasının bina hasarı nedeniyle, 2 bin 800 ihbarın ise ağaçların devrilmesiyle ilgili alındığını açıkladı. İki evin kullanılamaz hale geldiği öğrenilirken, bugün sabah saatlerine kadar 180 bin evin elektriksiz kaldığı, yerel saatle 17.30 itibarıyla ise yaklaşık 80 bin eve elektrik sağlanamadığı bildirildi.

Victoria eyaleti sınırındaki Yeni Güney Galler eyaletine bağlı Murray bölgesindeki Moama kasabasında bir kulübenin üzerine ağaç devrilmesi nedeniyle 63 yaşındaki bir kadın hayatını kaybetti, yaralanan eşi ise hastaneye kaldırıldı.

SES tarafından yapılan açıklamada, rüzgarın şiddetinin akşam saatlerinde hafiflemesinin beklendiği ifade edildi. Şiddetli hava şartlarının yol açtığı yıkımın boyutunu belirlemek üzere hasar tespit çalışması başlatıldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Avustralya'da Şiddetli Rüzgar ve Yağışlar: 1 Ölü, Binlerce Elektriksiz - Son Dakika

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SON DAKİKA: Avustralya'da Şiddetli Rüzgar ve Yağışlar: 1 Ölü, Binlerce Elektriksiz - Son Dakika
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