Avustralya'da ikinci kuş gribi vakası doğrulandı - Son Dakika
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Avustralya'da ikinci kuş gribi vakası doğrulandı

22.06.2026 12:56
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Avustralya hükümeti, ülkede H5N1 türü kuş gribi virüsünün ikinci vakasının doğrulandığını duyurdu. Virüs, Batı Avustralya'daki ıssız bir sahilde hasta halde bulunan kuşta tespit edildi. Yetkililer, kümes hayvancılığının henüz etkilenmediğini ancak karantina önlemlerinin devreye sokulduğunu açıkladı.

Avustralya hükümeti, ülkede "H5N1" türü kuş gribi virüsünün ikinci vakasının doğrulandığını duyurdu.

ABC News kanalının haberine göre, bugüne kadar "H5N1" kuş gribi virüsünün görülmediği tek kıta olarak bilinen Avustralya'da birkaç gün arayla ikinci vaka tespit edildi.

Avustralya Tarım, Orman ve Balıkçılık Bakanı Julie Collins, kuş gribi olduğu doğrulanan ikinci vakanın Batı Avustralya eyaletinin güney kıyılarındaki ıssız sahilde hasta halde bulunan kuşta belirlendiğini açıkladı.

Collins, halihazırda ülkedeki kümes hayvancılığı ile tarım sistemlerinin henüz kuş gribinden etkilenmediğini söyledi.

Enfekte kuşlardan alınan örneklerin gelecek hafta boyunca inceleneceğini belirten Collins, "Bu iki izole vaka dışında kuş gribinin Avustralya'daki yaban hayatında yerleşip yerleşmediğini belirlemeye çalışıyoruz." ifadesini kullandı.

Birkaç gün arayla tespit edilen iki vakanın ardından yetkililer, acil yardım hattına hasta veya ölü kuşlarla ilgili en az 58 ihbarın yapıldığını, 9 numunenin test için toplandığını açıkladı.

Öte yandan, ülkenin en büyük kümes hayvanı üreticisi Inghams Group, ilk vakanın doğrulanması üzerine tesislerinde karantina tedbirlerini devreye soktuğunu duyurdu.

Şirketten yapılan açıklamada, olası riskleri azaltmak amacıyla firmanın Batı Avustralya'daki tüm işleme tesisleri ile çiftliklerinde zorunlu olmayan girişleri engelleyen karantina uygulamasının başlatıldığı bildirildi.

Avustralya'da tespit edilen ilk "H5N1" türü kuş gribi virüsü vakası, 19 Haziran'da Batı Avustralya eyaletindeki göçmen kuşta görülmüştü.

Ülkede daha önce kümes hayvanlarında kuş gribi salgınları görülse de vakaların çoğunlukla "H7" türü virüsle bağlantılı olduğu tespit edilmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Avustralya'da ikinci kuş gribi vakası doğrulandı - Son Dakika

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