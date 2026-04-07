Avustralya'nın en çok madalyalı eski askeri Afganistan'da savaş suçu işlediği iddiasıyla gözaltına alındı

07.04.2026 09:48
Avustralya'nın hayattaki en çok madalya sahibi eski askeri Ben Roberts-Smith, Afganistan'da savaş suçu işlediği iddiasıyla gözaltına alındı.

Avustralya Federal Polisi (AFP) tarafından yapılan açıklamada, 47 yaşındaki eski asker Roberts-Smith'in, Sydney Havalimanı'nda gözaltına alındığı bildirildi.

Açıklamada, Roberts-Smith'in, Afganistan'da 2009-2012 döneminde görev yaptığı sırada silahsız kişileri öldürdüğü iddiasıyla beş ayrı "savaş suçu kapsamında cinayet" suçlamasıyla yargılanacağı kaydedilerek, bu suçların azami cezasının müebbet hapis olduğu belirtildi.

Soruşturmalar kapsamında toplam 53 dosyanın açıldığı hatırlatılan açıklamada, bunlardan 39'unda yeterli delil bulunamadığı için aktif incelemenin sonlandırıldığı, 10 dosyada ise sürecin devam ettiği bilgisi paylaşıldı.

Avustralya'da verilen en yüksek askeri nişanının sahibi olan ve 2013'te ordudan ayrılan Roberts-Smith, "ülkenin en çok madalyalı eski askeri" olarak gösteriliyor.

Avustralya Savunma Kuvvetleri Genel Müfettişliği (IGADF) de daha önce Afganistan'da görev yapan askerlerin savaş suçu işlediklerine dair iddiaları soruşturmuştu.

IGADF, Kasım 2020'de yayımladığı raporda, 39 Afgan sivilin askerlerce öldürüldüğünü ortaya koymuştu.

Roberts-Smith, 2023'te, Afganistan'daki görevi sırasında savaş suçu işlediğine dair haberlerin ardından çeşitli gazete ve gazetecilere açtığı hakaret davasını kaybetmişti.

Kaynak: AA

Depremden 3 Yıl Sonra Su Kaynağı Yeniden Akladı Depremden 3 Yıl Sonra Su Kaynağı Yeniden Akladı
Yıldız futbolcu kendisinden 17 yaş büyük kadınla aşk yaşıyor Yıldız futbolcu kendisinden 17 yaş büyük kadınla aşk yaşıyor
Netanyahu bizzat duyurdu İran’ın 2 kritik ismi öldürüldü Netanyahu bizzat duyurdu! İran'ın 2 kritik ismi öldürüldü
Suriye’den Kürtler için kritik karar Vatandaşlık başvuruları başladı Suriye'den Kürtler için kritik karar! Vatandaşlık başvuruları başladı
Beklenen olmadı Doğal gaz yüklü 2 gemi Hürmüz Boğazı’ndan geri döndü Beklenen olmadı! Doğal gaz yüklü 2 gemi Hürmüz Boğazı'ndan geri döndü
Merve Dizdar mutluluğunu paylaştı Eşiyle romantik kare Merve Dizdar mutluluğunu paylaştı! Eşiyle romantik kare

10:33
Livakovic’e sürpriz talip
Livakovic'e sürpriz talip
10:19
Üsküdar Belediyesi operasyonunda ele geçildi Balya balya para masaya sığmadı
Üsküdar Belediyesi operasyonunda ele geçildi! Balya balya para masaya sığmadı
10:09
İranlı kadınlar da silah kuşanıp sokağa çıktı Verdikleri mesaj net
İranlı kadınlar da silah kuşanıp sokağa çıktı! Verdikleri mesaj net
09:35
Rusya’dan İsrail’i kör edecek hamle İran’a tüm listeyi verdiler
Rusya'dan İsrail'i kör edecek hamle! İran'a tüm listeyi verdiler
09:21
Ünlülere yeni dalga operasyon Simge Sağın, Mustafa Ceceli, İbrahim Çelikkol dahil 9 isim gözaltına alındı
Ünlülere yeni dalga operasyon! Simge Sağın, Mustafa Ceceli, İbrahim Çelikkol dahil 9 isim gözaltına alındı
08:54
Kocasını öldürüp satırla 15 parçaya ayırdı Kurtulmak için bakın ne yapmış
Kocasını öldürüp satırla 15 parçaya ayırdı! Kurtulmak için bakın ne yapmış
