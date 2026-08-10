Avusturya Başbakanı: Türkiye ile İşbirliğimiz Çok Yakın - Son Dakika
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Avusturya Başbakanı: Türkiye ile İşbirliğimiz Çok Yakın

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Avusturya Başbakanı Christian Stocker, Türkiye ile yakın işbirliği içinde olduklarını belirterek, ekonomik yatırımların önemli olduğunu ve güvenlik ile göç konularında Türkiye'nin kilit ülke olduğunu söyledi.

Avusturya Başbakanı Christian Stocker, ülkesinin Türkiye ile çok yakın bir işbirliği içinde olduğunu ifade ederek, "Jeopolitik olarak çok sıkıntılı dönemlerde olmamıza rağmen Türkiye'ye olan yatırımın çok önemli bir oranda olduğunu görüyoruz." dedi.

Türkiye'yi ziyaret eden Avusturya Başbakanı Stocker, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

İki ülke arasındaki ilişkilerin çok zengin ve çok değişken bir tarihe sahip olduğunu belirten Stocker, "Bugünkü görüşmelerden şunu gördük ki, gerçekten çok yakın bir işbirliğimiz var. Ekonomik, toplumsal ilişkilerimiz de bunun temelini oluşturuyor." dedi.

Stocker, 1960'lı yıllardan beri Avusturya'ya giden Türk vatandaşların ülkesinin ekonomisine çok önemli destek verdiğini kaydederek, "Şu anda Türkiye kökenli 300 binden fazla insan, Avusturya'da yaşıyor. Avusturya'nın ekonomisine, kültürüne ve toplumuna büyük bir katkı sağlamakta. İyi bir entegrasyon ve saygıya dayalı birlikte yaşam çok önemli." diye konuştu.

İki ülke arasındaki ekonomik işbirliğine değinen Stocker, Türkiye-Avusturya arasında çok güçlü işbirliği olduğunu vurguladı.

Stocker, "Avusturyalı firmaların Türkiye'deki şubelerine baktığımız zaman, çok yüksek bir oranda Türkiye'deki yatırımlara katılmış durumdalar. Jeopolitik olarak çok sıkıntılı dönemlerde olmamıza rağmen Türkiye'ye olan yatırımın çok önemli bir oranda olduğunu görüyoruz. Ticaret hacminin çok önemli bir derecede olduğunu görüyoruz." ifadelerini kullandı.

Bu konuda iki ülke arasındaki potansiyelin daha da geliştirilmesi gerektiğini söyleyen Stocker, özellikle demir yolları ile ilgili sınır ötesinde işbirliği yapılabileceğini ifade etti.

Türkiye, güvenlik ve göç konusunda kilit bir ülke

Stocker, görüşmede, iki ülkenin iş insanlarının bir araya gelerek, yuvarlak masa toplantısı kapsamında işbirliği konularını ele aldığını hatırlatarak, Türkiye'nin, hem Avusturya hem Avrupa Birliği (AB) için güvenlik ve göç konusunda kilit bir ülke olduğunu söyledi.

Yasa dışı göç, insan ticareti ve organize suç gibi konularda, ülkesinin, Türkiye ile çok yakın işbirliği içinde olduğunu söyleyen Stocker, Türkiye'nin 10 yılı aşkın süredir Suriyeli sığınmacılara ev sahipliği yaptığını anımsattı.

Stocker, "Çok önemli, aslında takdire şayan bir hareket olarak görüyoruz." ifadesini kullanarak, üçüncü ülke vatandaşlarının tekrar iadeleri konusunda Türkiye ile işbirliğinin son derece önemli olduğunu kaydetti.

Bu konuda çok sayıda başarılar elde edildiğini ancak bunun yeterli olmadığını söyleyen Stocker, "Yeni bir göç krizini engellemeyi, bunu ancak birlikte yapabileceğimizi düşünüyorum. Geçmiş yıllardaki Avrupa Birliği hatalarının tekrarlanmaması gerekiyor." dedi.

(Bitti)

Kaynak: AA

Recep Tayyip Erdoğan, Avusturya, Türkiye, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Avusturya Başbakanı: Türkiye ile İşbirliğimiz Çok Yakın - Son Dakika

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