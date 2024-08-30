Avusturya'da 30 Ağustos Zafer Bayramı ve TSK Günü kutlandı

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Avusturya'da, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 102'nci yılı ve Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Günü dolayısıyla Türkiye'nin Viyana Büyükelçiliğinde resepsiyon verildi.

Türkiye ve Avusturya'nın milli marşlarının okunmasıyla başlayan programda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Zafer Bayramı mesajı Almanca ve İngilizce olarak okundu.

Gün içi Türk toplumunun temsilcilerine yönelik yapılan ilk kutlama programı sonrasında verilen resepsiyona çok sayıda ülkenin ataşe ve büyükelçisi katıldı.

Türkiye'nin Viyana Büyükelçisi Ozan Ceyhun, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın önemine işaret ettiği konuşmasında, "Vatan topraklarımızı işgal eden güçlere karşı, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün liderliğinde verilen bu destansı mücadele, askeri bir zafer olmanın ötesinde, milletimizin birliğinin, inancının ve kararlılığının simgesidir." ifadelerini kullandı.

Ceyhun, 30 Ağustos Zaferi'nin ardından güçlü temeller üzerinde kurulan Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde bölgesel ve küresel bir aktör olarak geleceğe emin adımlarla yürüdüğünü vurguladı.

"Türkiye, içinde bulunduğumuz Türkiye Yüzyılı'nda, 'Daha adil bir dünya mümkün' şiarıyla küresel sisteme daima yapıcı katkılar sağlayan, modern, müreffeh ve güçlü bir devlet olarak yükseliyor." görüşünü paylaşan Ceyhun, Türkiye'nin, dünyanın neresinde olursa olsun mazlum ve mağdur herkesin yardımına koştuğunu söyledi.

Ceyhun'un konuşmasının ardından Askeri Ataşe Serdar Mercan da Almanca ve İngilizce 30 Ağustos Zaferi'ni anlatan konuşma yaptı.

Türk ordusunun kabiliyetlerinin anlatıldığı video gösteriminin ardından müzisyenler tanınmış Türk eserlerini seslendirdi.